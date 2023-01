Nanoleaf prezentuje nowe produkty na rok 2023

Do oferty Nanoleaf wprowadzone zostają pierwsze inteligentne przełączniki światła oraz oprawy oświetleniowe ze źródłem LED.

Lider w branży inteligentnego, modułowego oświetlenia, zaprezentował aż pięć nowych produktów: serię inteligentnych włączników światła Sense+ Controls zgodnych ze standardem Matter; Nanoleaf 4D TV Screen Mirror Camera i Lightstrips Kit, czyli zestaw przeznaczony do podświetlenia telewizora; modułową lampę sufitową Nanoleaf Skylight, a także oprawy z różnego typu gwintami i odbłyśnikami. Nowości uzupełnią ofertę firmy tak, aby zapewnić jeszcze większą swobodę i wygodę stosowania inteligentnego oświetlenia w domowej przestrzeni.

Linia Nanoleaf Sense+ Controls składa się z przewodowych i bezprzewodowych włączników światła, a także mostka sieciowego Nanoleaf Nala Learning Bridge. Wszystkie te elementy mają wbudowany czujnik ruchu oraz natężenia światła i dzięki temu pozwalają zautomatyzować włączanie i wyłączanie oświetlenia w całym domu oraz dopasowywanie jego mocy w zależności od pory dnia. Asystent Nanoleaf o imieniu Nala z każdym kolejnym dniem będzie „uczyć się” zachowań domowników i ich potrzeb, a co za tym idzie płynnie regulować oświetlenie w danym pomieszczeniu. Nowe rozwiązanie Nanoleaf to krok w kierunku prawdziwie inteligentnego oświetlenia domowych przestrzeni, bez konieczności używania tradycyjnych włączników światła. System Nanoleaf Sense+ Controls będzie dostępny na rynku w trzecim kwartale 2023 roku.

Kolejną nowością jest zestaw Nanoleaf 4D, czyli kamera i paski świetlne do podświetlenia telewizora. Wykorzystuje on nową technologię Sync+, aby przekształcić ulubione filmy i gry w prawdziwie wciągającą rozrywkę. Do wyboru mamy cztery tryby pracy Screen Mirror i aż 50 punktów emisji światła różnego koloru, swobodnie dostosowywanych do potrzeb użytkowników. Kamerę można dowolnie ustawić na górze lub na dole telewizora, a pasek Lightstrip łatwo zamontować do ekranu dzięki zatrzaskowym wspornikom. Technologia Sync+ umożliwia działanie funkcji Screen Mirror z telewizorem, ale także zsynchronizację z pozostałym oświetleniem Nanoleaf w danym pomieszczeniu. Rozwiązanie to pozwoli poczuć się jak w prawdziwej sali kinowej czy profesjonalnym salonie gier, gdzie animacja połączona z dźwiękiem przenoszą widza w sam środek oglądanej sceny czy rozgrywanej potyczki. Nanoleaf 4D TV jest kompatybilny z telewizorem każdej marki. Zestaw będzie dostępny w drugim kwartale 2023 roku w dwóch opcjach długości – 3,8 m i 5 m pasujące do telewizorów z ekranami 55-65″ oraz 70-80″.

Do portfolio Nanoleaf dołącza inteligentna, modułowa oprawa Skylight i jest to pierwsze tego typu rozwiązanie do montażu podtynkowego na suficie. Nowością jest też standard Matter, który gwarantuje użytkownikowi pełną kontrolę nad układem oświetlenia sufitowego i obszarem pokrycia. Skylight to kwadratowe panele LED RGBW, które można dowolnie układać w różnych konfiguracjach. Rozwiązanie to zapewnia mocne, białe światło do codziennego użytku i ponad 16 milionów dynamicznych kolorów do oświetlenia otoczenia, z inteligentnymi funkcjami do regulacji jasności czy temperatury barwowej. Skylight, podobnie jak inne produkty Nanoleaf, jest wyposażone w Rhythm Music Visualizer, Screen Mirror czy dynamiczne sceny oświetleniowe. Modułowa oprawa sufitowa działa również jako Thread Border Router i posiada wbudowane czujniki Sense+, które umożliwiają wykrywanie ruchu i światła otoczenia, aby zapewnić pełną automatyzację oświetlenia w domu. Nanoleaf Skylight będzie dostępne w trzecim kwartale 2023 roku.

Ostatnią nowością są żarówki i paski świetlne przeznaczone do codziennego oświetlenia pomieszczeń. Oferują one różne animacje, które rozświetlą przestrzeń, ale także funkcjonalne białe światło i bogate, dynamiczne kolory. Możliwość inteligentnego sterowania nimi pozwala na dobór światła nie tylko do pory dnia, ale także nastroju czy np. spotkania lub przyjęcia. Cała gama tych rozwiązań jest dostępna w standardzie Matter, który pozwoli na bezproblemowy sposób konfiguracji spersonalizowanego, inteligentnego domu przyszłości. Oprawy i paski świetlne będą dostępne na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku.