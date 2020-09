Amazon One – system płatności za pomocą… dłoni

Zabezpieczenia biometryczne nie od dziś są wykorzystywane do autoryzowania płatności – w niejednym sklepie z aplikacjami zrobimy zakupy poprzez wprowadzenie danych karty płatniczej potwierdzenie transakcji odciskiem palca. Amazon poszedł jednak o krok dalej: ich najnowszy system całkowicie omija konieczność wykorzystania konwencjonalnych środków płatności.

Amazon One wykorzystuje technologię identyfikacji skanu wewnętrznej części dłoni do autoryzacji konkretnego użytkownika. Stworzenie profilu jest bardzo proste – wystarczy włożyć kartę płatniczą do specjalnego czytnika, a następnie przez niecałą minutę trzymać nad nim otwartą dłoń bez dotykania jego powierzchni. Ten czas wystarczy, by Amazon One wykonał precyzyjny skan kształtu i powierzchni dłoni. Następnie system powiązuje kartę z danymi biometrycznymi, więc przy kolejnych wizytach, do autoryzacji użytkownika konieczne będzie jedynie przytrzymanie dłoni nad czytnikiem. Do jednej karty lub numeru telefonu mogą być przypisane ślady obydwu dłoni.



Na razie technologia pojawiła się jedynie w dwóch bezobsługowych sklepach Amazon Go w Seattle, ale firma zapowiada, że planuje wprowadzić ją także w innych sklepach Amazonu – i nie tylko. W przyszłości Amazon One może zostać udostępniony na przykład stadionom i budynkom biurowym, gdzie odcisk dłoni powiążemy z numerem konkretnego biletu lub kartą wejściową. Co najważniejsze, system jest całkowicie bezkontaktowy – zwiększa to higienę i bezpieczeństwo jego użytkowania, w szczególności w obecnej sytuacji epidemiologicznej, w której bezpośredni kontakt z powierzchniami dotykanymi przez wiele osób jest niewskazany.