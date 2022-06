Wideorejestrator Mio z superkondensatorem￼

Wideorejestratory monitorują różne sytuacje na drogach i mają sporo zalet. Większość z nich ma wbudowaną baterię, ale marka Mio znalazła alternatywne rozwiązanie. Producent zdecydował o zainstalowaniu w swoich nowych urządzeniach superkondensatora. Jednym z takich urządzeń jest nowy Mio MiVue 848.

Mio MiVue 848 jest bliźniaczym modelem do cenionego wśród kierowców Mio MiVue 846. W przeciwieństwie do swojego starszego brata, wideorejestrator Mio MiVue 848 jest zasilany nie akumulatorem, lecz nowym superkondensatorem. Tym sposobem producent daje klientom możliwość wyboru takiego rozwiązania, które będzie najlepiej spełniać ich potrzeby i wymagania.

Mio MiVue 848 ma duży i czytelny wyświetlacz o przekątnej 2,7″. Wyposażony jest w wysokiej jakości sensor optyczny STARVIS CMOS oraz Technologię Mio Night Vsion Pro, który zapewnia obraz z doskonałym kontrastem oraz jasną i bogatą kolorystyką, nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Jak wiadomo, wysoka jakość nagrań w dzień jak i w nocy ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy materiał ma być przekazany ubezpieczycielowi bądź policji.

Aktywny HDR staje się jedną z ważniejszych cech wyróżniających kamery samochodowe Mio. MiVue 848 automatycznie rejestruje wiele klatek z różnymi wartościami ekspozycji, a następnie łączy te klatki, aby utworzyć pojedynczy obraz, który jest zoptymalizowany jako jaśniejszy i czytelniejszy, z mniejszą ilością szumów. Aktywny HDR pozwala na odczytywanie tablic rejestracyjnych.

Mio MiVue 848 ma także funkcję informowania o odcinkowym pomiarze prędkości. W trakcie jazdy alert dźwiękowy oraz świetlny poinformuje kierowcę, że auto znajduje się w strefie pomiaru lub zbliża się do niej. Powiadomienie otrzyma również, gdy na weryfikowanym odcinku będzie poruszał się za szybko. Mio MiVue 848 oszacuje czas i prędkość jakie są konieczne, by pokonać trasę bez mandatu. Jest to możliwe, dzięki wbudowanemu modułowi GPS, który na bieżąco weryfikuje położenie samochodu. Kierowca może być pewien, że jego wideorejestrator będzie miał zawsze aktualne informacje, ponieważ producent gwarantuje bieżącą aktualizację baz z informacją, gdzie znajdują się fotoradary oraz odcinkowy pomiar prędkości.

Za pomocą smartfona można pobierać i aktualizować oprogramowanie, dane fotoradarów i wersje głosowe urządzenia, bez konieczności wyjmowania karty pamięci.

Gdy dojdzie do zdarzenia, kamera automatycznie zapisze plik w folderze zdarzeń i wyśle materiał wideo do MiVue Pro app przez WIFI w czasie rzeczywistym (funkcja tworzenia kopii zapasowej wideo WIFI nie zużywa danych 3G/4G, wykorzystuje protokół połączenia punkt-punkt).

Mio MiVue 848 jest dostępny w wybranych sieciach handlowych w cenie 799 PLN.