TEST: Sony Xperia L2

Smartfony ze średniej półki to wyzwanie dla producentów, ale zgoła inne, niż projektowanie flagowców. Taki średniaczek musi być funkcjonalny, ale najlepiej, żeby do tego miał własny charakter i jakąś ciekawą funkcję odróżniającą go od reszty konkurencji. Niestety, Sony Xperia L2 nie posiada tego „czegoś”.

W designie budżetowiec Sony nie odbiega od reszty urządzeń producenta: duży, kanciasty i wyposażony w szerokie ramki. Waży niesamowite jak na plastikowego smartfona 178 g i jest gruby na niemal centymetr, co czyni korzystanie z niego niewygodnym. Drugi poważny mankament telefonu to zastosowany w nim ekran 5,5 cala o rozdzielczości jedynie 720p. Obraz jest rozmazany i niewyraźny, a poszczególne piksele widoczne.

Pod względem wydajności telefon nie odbiega od innych telefonów średniej klasy. Czytnik linii papilarnych nie jest zbyt szybki i czasami zdarza mu się nie odczytać odcisku palca za pierwszym razem, ale przeważnie działa poprawnie.

Nieco lepiej jest na polu audio-wideo: Xperia L2 została wyposażona w technologię ClearAudio+, automatycznie dostosowującą equalizer do gatunku odtwarzanej muzyki. Ponadto telefon wyposażony jest w dwa całkiem niezłe aparaty – 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix o poszerzonym polu widzenia z przodu. Sporym plusem jest również pojemna bateria.

Czy jednak wystarczy to, żeby z mało porywającego budżetowca zrobić prawdziwy hit? Naszym zdaniem niestety nie.

Cena 800 PLN