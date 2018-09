Boring Company obsługuje maszyny za pomocą pada do gier

Kontrolery do gier wideo wychodzą poza świat konsol i komputerów. Coraz częściej wykorzystywane są one do innych zastosowań. Okazuje się, że pad do Xboksa One świetnie nadaje się do operowania ciężkich maszyn budowlanych. The Boring Company połączyło kontroler z jednym ze swoich wierteł.

Na krótkim filmie opublikowanym na Twitterze firma Elona Muska zaprezentowała niecodzienny sposób sterowania wiertłem, które drąży tunele testowe dla miejskiego systemu komunikacji Loop. Zamiast specjalną konsolą operator posługiwał się przewodowym padem z Xboksa One. Przyciski na kontrolerze zostały specjalnie zmapowane tak, aby umożliwić mu dostęp do najważniejszych ustawień. Wideo okraszone zostało komentarzem „najlepsza gra wideo na świecie”. Nie wiadomo, czy Boring Company wprowadzi to rozwiązanie na dobre, ale trzeba przyznać, że sterowanie ogromną maszyną budowlaną za pomocą dobrze znanego gadżetu do gier robi wrażenie.

Wykorzystywanie padów do gier jako systemów sterowania specjalistycznym sprzętem wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim pozwala ono na uproszczenie często skomplikowanych systemów sterowania za pomocą dobrze znanych, wygodnych i intuicyjnych kontrolerów. Prawie każdy z nas trzymał kiedyś pada w ręku, dlatego nauka obsługi nowej maszyny za jego pomocą ogranicza się do opanowania kombinacji przycisków. Eksperymenty z wykorzystaniem kontrolerów do Xboksa 360 prowadzi także U.S. Navy. Amerykańska marynarka wojenna zainstalowała je w okrętach podwodnych typu Virginia. Stanowią one część nowego systemu peryskopowego.