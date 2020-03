Airbnb chce zakwaterować pracowników służb zdrowia

W czasach, gdy turystyka jest niemożliwa, hotele i prywatne obiekty noclegowe pozostają puste. Spokojnie, Airbnb ma sposób na ich wykorzystanie: portal prosi użytkowników o pomoc w akcji, która umożliwi znalezienie tymczasowych miejsc pobytu dla pracowników służb zdrowia.

Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień wystawiają mieszkania i domy na Airbnb. Ruch turystyczny na świecie zamarł, a większość obiektów pozostaje wolna, co czyni z nich doskonałe miejsce do zakwaterowania pracowników służby zdrowia i pomocy humanitarnej niosących pomoc podczas pandemii COVID-19.

Airbnb zachęca gospodarzy do udostępnienia domów i mieszkań dla ratowników medycznych zrzeszonych z organizacjami partnerskimi: Międzynarodowym Komitetem Ratunkowym, Federacją Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i International Medical Corps. Ze względu na bezpieczeństwo, oferta dotyczy jedynie obiektów, w których nie przebywają żadne inne osoby. Portal zachęca do nieodpłatnego przyjęcia ratowników pod swój dach, ale jeśli użytkownik nie ma takiej możliwości, obiecuje zrezygnowanie ze wszystkich opłat manipulacyjnych. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w wynajmowanych domach, Airbnb przygotowało specjalną listę procedur sprzątania i dezynfekcji dla właścicieli i gości.

Portal uruchomił także specjalny fundusz wspierający osoby, które muszą przebywać w pobliżu szpitali lub zachować bezpieczny dystans od rodziny – wpłacone na niego darowizny zostaną wykorzystane do opłacenia bezpiecznych, tymczasowych miejsc pobytu dla lekarzy lub pracowników pomocy humanitarnej.