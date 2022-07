ASUS prezentuje nowy Zenfone 9 podczas internetowej premiery

ASUS przedstawił najnowszy smartfon Zenfone 9. To całkowicie przeprojektowane, kompaktowe urządzenie w rozmiarze 5,9”, o wysokiej wydajności i nowych funkcjach. Napędzany jest przez najnowszy, flagowy procesor Snapdrago 8+ Gen 1.

Najnowsza generacja Zenfone 9 została całkowicie przeprojektowana, aby nadać jej elegancki wygląd i wrażenie klasy premium. Najnowszy model to cztery nowe kolory, nowa, przyjemna w dotyku tekstura High-Grip i certyfikat IP68. Konstrukcja zawiera zmodernizowany system podwójnych aparatów fotograficznych z aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mp Sony IMX 766, wyposażonym w nowy, 6-osiowy hybrydowy stabilizator gimbal, elektroniczną stabilizację obrazu (EIS) i technologię autofocus. Telefon wyposażono również w 12 Mp aparat z obiektywem ultraszerokokątnym IMX 363 oraz 12 Mp aparat przedni IMX 663 umieszczony w ekranie.

Ponieważ Zenfone 9 idealnie mieści się w dłoni, interfejs ASUS ZenUI 9 (Android 12) został zoptymalizowany do obsługi jedną ręką. W sprzęcie zastosowano też ASUS ZenTouch – wielofunkcyjny przycisk zasilania umieszczony z boku, wyposażony w czujnik linii papilarnych dla odblokowania i obsługujący sterowanie gestami. Nowa obudowa Connex Case pozwala użytkownikom dołączyć dedykowane akcesoria w postaci etui na karty Connex Card Holder lub podstawki Connex Smart Stand. Dodatkowo, dostępny jest również nowy uchwyt Smart Backpack Mount do przymocowania Zenfone 9 do paska plecaka.

Z okazji premiery, producent przygotował też specjalną promocję: każdy, kto zdecyduje się na zakup modelu Zenfone 9 w przedsprzedaży, może otrzymać Chromebook’a o wartości 1499 PLN za 1 PLN, Oferta ważna jest dla urządzeń zamówionych między 28 lipca a 22 sierpnia. Liczba urządzeń w promocji jest ograniczona.