Bowers & Wilkins wprowadza do oferty nową generację serii 700, która obejmuje łącznie aż 8 nowych modeli – 3 kolumny podłogowe, 3 podstawkowe i 2 głośniki centralne, a oprócz tego specjalnie dopasowaną wzorniczo podstawkę.

700 S3 to najbardziej wszechstronna linia kolumn głośnikowych Bowers & Wilkins, którą cechuje duża wydajność i stylowy design. Modele do niej należące umożliwiają zbudowanie – dopasowanego do potrzeb użytkownika – systemu stereo lub zestawu kina domowego. Modele należące do nowej linii 700 S3 Bowers & Wilkins są odpowiednikami konstrukcji dostępnych w poprzedniej generacji, jednak każdy z nich został przebudowany. W oparciu o kilkuletnie intensywne prace nad rozwojem dotychczas oferowanych modeli zmodyfikowano projekt obudowy i wykończenie, a także wprowadzono ulepszenia techniczne, które pozwoliły na poprawę brzmienia.

Nowa generacja kolumn z serii 700 spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających melomanów. Wykorzystano w niej wybrane rozwiązania techniczne znane z topowej serii 800 Diamond brytyjskiego producenta, która używana jest również przez profesjonalistów w studiach nagraniowych na całym świecie, w tym m.in. w popularnym londyńskim Abbey Road Studios. W rezultacie seria 700 S3 przenosi studyjne brzmienie wprost do domowego pomieszczenia odsłuchowego, a smukłe, eleganckie proporcje poszczególnych modeli sprawiają, że głośniki będą pasować do wystroju dowolnego wnętrza.

Nowa generacja serii 700 to smuklejsze obudowy o odpowiednich proporcjach, a także lekko zakrzywiony panel frontowy. Wraz z nową serią kolumn pojawiło się ponadto nowe wykończenie – Mocha (mokka), które dołącza do dwóch dotychczas dostępnych w serii 700 wariantów Gloss Black (czarny połysk) i Satin White (satynowa biel), a przy tym doskonale współgra z detalami obudów kolumn 700 S3. Różnorodność modeli w połączeniu z dostępnymi wariantami kolorystycznymi pozwala lepiej dobrać zestaw kolumn do wielkości i aranżacji pomieszczenia odsłuchowego.

Wraz z wprowadzeniem na rynek kolumn 700 S3 Bowers & Wilkins zastosował wiele ulepszeń względem modeli należących do poprzedniej generacji. Charakterystyczną konstrukcję z wydzielonym przetwornikiem wysokotonowym mają teraz aż cztery modele. Oprócz podłogowego 702 S3 i podstawkowego 705 S3, technikę Tweeter-on-Top zastosowano także w innym modelu podłogowym – 703 S3 i w głośniku centralnym HTM71 S3. Umożliwia to zbudowanie kompletnego systemu kina domowego, w którym kolumny głośnikowe będą miały odseparowany tweeter. Co więcej, zmieniony został kształt tubowej obudowy przetwornika wysokotonowego. W nowej generacji konstrukcja wykonana z litego bloku aluminium została wydłużona, co wydatnie przełożyło się na brzmienie w zakresie wysokich tonów i poprawiło otwartość sceny dźwiękowej.

Na uwagę zasługuje ponadto karbonowa kopułka przetwornika wysokotonowego. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o serii 700 brytyjskiego producenta. W porównaniu chociażby do głośnika wysokotonowego z podwójną kopułką aluminiową, Carbon Dome zapewnia przetwornikowi wyższą częstotliwość „przełamania” – sięga ona 47 kHz. Pozwala to uzyskać szerokie pasmo przenoszenia, a także zapewnia poprawę precyzji i szczegółowości brzmienia.

Modele z serii 700 S3 zapewniają wysokiej jakości brzmienie w połączeniu z wyjątkową elegancją i dużą wydajnością. Odpowiednie ustawienie systemu głośnikowego ułatwiają podstawki FS-700 S3, dopasowane do kolumn 707 S3, 706 S3 i 705 S3.

Dostępność kolumn z serii 700 S3 u autoryzowanych dealerów planowana jest na październik 2022 roku. Sugerowane ceny detaliczne poszczególnych modeli przedstawiają się następująco (cena za sztukę): 702 S3 – 15 499 PLN, 703 S3 – 11 999 PLN, 704 S3 – 8 299 PLN, 705 S3 – 6 999 PLN, 706 S3 – 4 799 PLN, 707 S3 – 3 599 PLN, HTM71 S3 – 9 499 PLN, HTM72 S3 – 5 699 PLN. Cena podstawek głośnikowych FS-700 S3 to natomiast 2 149 PLN (za sztukę).