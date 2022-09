Już ponad 700 szkół w Polsce odbywa lekcje w wirtualnej rzeczywistości VIVE VR

Stworzony przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era oraz edutech Vulcan, Empiriusz, to przenośne laboratorium chemiczne w wirtualnej rzeczywistości oraz lekcje geometrii w VR. Program obejmuje obecnie dwa moduły tematyczne: laboratorium do przeprowadzania doświadczeń z chemii dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz moduł obejmujący naukę o bryłach dla uczniów szkół podstawowych. Empiriusz to pierwsze wirtualne laboratorium, zaprojektowane specjalnie na potrzeby szkół, wykorzystujące gogle do VR HTC VIVE Cosmos, które zyskało ogromną popularność wśród nauczycieli oraz uczniów i trafiło już do ponad 700 szkół w całej Polsce.

Współczesna szkoła rywalizuje o uwagę uczniów ze światem cyfrowym. Aby stawić czoła tej konkurencji powstał Empiriusz – nowoczesny sprzęt na miarę XXI wieku. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Empiriusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń

i bezpieczne dla uczniów.

„Odkąd mamy Empiriusza, młodzież z niecierpliwością czeka na zajęcia z chemii. To pokolenie, które doskonale porusza się w przestrzeni wirtualnej, więc szybko zorientowali się, jak działa wirtualne laboratorium. To narzędzie edukacyjne bardzo im się spodobało. Gdy jedna klasa kończy chemię, druga już ustawia się przed drzwiami sali, bo każdy chce spróbować i wykonać doświadczenie w wirtualnym laboratorium.” – Szkoła Podstawowa nr 40 przy Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Lekcje chemii z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz pozwalają na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej klasy 7. i 8. oraz szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie, korzystając z gogli HTC VIVE Cosmos oraz kontrolerów, przeprowadzają zgodnie z instrukcją wybrane doświadczenie. Pozostali uczniowie obserwują jego przebieg na ekranie telewizora lub tablicy interaktywnej. Notują obserwacje oraz formułują wniosek w karcie laboratoryjnej.

„Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Empiriusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, jest zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów. Urządzenie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, a wysoka jakość grafiki pozwala poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.” – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Korzyści z wirtualnych lekcji są niezaprzeczalne, nauczyciele mają zawsze w pełni wyposażoną i bezpieczną pracownię chemiczną. Realizują wymagania podstawy programowej w zakresie opanowania czynności praktycznych przez uczniów i oszczędzają czas potrzebny na przygotowanie się do lekcji. Natomiast uczniowie mogą samodzielnie przeprowadzać nawet bardziej skomplikowane doświadczenia w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach, mają gwarancję poprawnego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi oraz uczą się formułować obserwacje i wnioski na podstawie doświadczeń.

„Wirtualne laboratorium Empiriusz pokazuje wpływ, jaki wirtualna rzeczywistość może mieć na nowoczesne środowiska nauczania, wprowadzając nas w zupełnie nowy wymiar edukacji. Stworzenie prawdziwego laboratorium w VR wyposaża nauczycieli w narzędzia, których potrzebują by dać uczniom bezpieczną i interaktywną przestrzeń do odkrywania podstawowych dziedzin nauki, takich jak chemia. Fascynujące jest widzieć potencjał immersyjnej edukacji opartej na VR, która ożywa dzięki takim innowacyjnym aplikacjom”. — Fabian Nappenbach, dyrektor ds. marketingu produktów na region EMEA, HTC VIVE.

Jest to wyjątkowe w skali światowej rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie do użytkowania

w procesie edukacyjnym i na terenie szkoły. Empiriusz łączy w sobie wszystkie istotne elementy:

mobilne stanowisko pracy, wraz z jednostką centralną, ekranem dotykowym, kontrolerami i goglami VR HTC VIVE Cosmos

łącznie 82 doświadczenia chemiczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnych z podstawą programową

modele przestrzenne brył: graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych

pomysły na lekcje i gotowe scenariusze dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla uczniów, które pomagają w sprawnym przeprowadzeniu doświadczeń

Aby dołączyć do nowego programu szkoły przyszłości, placówki edukacyjne mają dostępne dwa programy rządowe w ramach, których mogą nabyć Empiriusza:

Szkoły podstawowe – program „Laboratoria Przyszłości”, zakup w 100% finansowany z programu, bez wkładu własnego. W tej chwili program trwa dla niesamorządowych szkół podstawowych.

Szkoły ponadpodstawowe w ramach programu „Aktywna tablica” na lata 2021–2024 – wkład własny 10 900 zł, finansowanie z programu 14 000 zł.

Cena w powyższych programach zaczyna się od 24 900 zł

Nowa Era i edutech Vulcan pracują obecnie nad wprowadzeniem kolejnych, nowych przedmiotów do Empiriusza. Informacje na ten temat zostaną ogłoszone wkrótce.

Więcej informacji znajduje się pod adresem link.