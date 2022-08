5 zalet biurek ergonomicznych do pracy na stojąco przy komputerze

Od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszą się ergonomiczne biurka do pracy na stojąco przy komputerze. Jest to rozwiązanie, które ma naprawdę mnóstwo zalet i jest świetną alternatywą dla wykonywania obowiązków zawodowych w pozycji siedzącej. Zastanawiasz się, czy zakup takiego mebla to dobry pomysł? Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na biurko z regulacją wysokości.

Pozytywny wpływ na zdrowie

Siedzący tryb pracy nie jest zbyt zdrowy. Biurka ergonomiczne do pracy na stojąco mogą natomiast mieć bardzo pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Wykonywanie obowiązków w takiej pozycji pozwala spalić dodatkowe kalorie, co zapobiega otyłości i związanym z nią dolegliwościom. Praca na stojąco jest też dla ciała naturalną pozycją, która jest polecana w przypadku chronicznego bólu pleców. Należy jednak pamiętać o tym, że wielogodzinne stanie przy biurku może powodować nadmierne zmęczenie i obciążenie dla stawów, mięśni i kręgosłupa.

Sposób na więcej ruchu

Praca na stojąco przy komputerze może też być skutecznym sposobem na wprowadzenie do życia większej dawki ruchu. Dla wielu osób siedzących przy biurku znalezienie czasu na aktywność fizyczną, która jest bardzo ważna dla zdrowia, stanowi niemały problem. Co więcej, w przypadku wykonywania obowiązków na fotelu pracownicy często zapominają o zmianie pozycji. Ludzkie ciało lubi natomiast ruch, a bezczynność zwyczajnie mu nie służy. Pracowanie nawet tylko przez część dnia na stojąco może okazać się świetnym treningiem, zwłaszcza jeśli zadba się o częste zmienianie pozycji.

Wyższy komfort pracy

Choć praca na stojąco wielu osobom kojarzy się z dyskomfortem, to wbrew pozorom taka pozycja przy komputerze zapewnia naprawdę wysoki poziom wygody. Przede wszystkim jest to znacznie bardziej naturalna postawa dla ludzkiego ciała. Ważne jest jednak dopasowanie wysokości blatu do wzrostu. Pozwala to bowiem na przyjęcie komfortowej pozycji. Z tego powodu warto postawić na biurka z regulacją wysokości blatu z oferty sklepu online Projektu Ergonomia. Takie modele umożliwiają zarówno pracę na stojąco, jak i na siedząco, co jest gwarancją maksymalnej wygody w każdej sytuacji.

Lepsza wydajność

Dość zaskakującą zaletą biurek do pracy na stojąco przy komputerze jest ich wpływ na produktywność. Okazuje się, że wykonywanie obowiązków w takiej pozycji wymaga od mózgu większego wysiłku. Na dodatek konieczność utrzymania pionowej postawy w połączeniu z częstym poruszaniem ciałem mogą dać solidny zastrzyk energii. To wszystko sprzyja poprawie koncentracji, a także może pobudzać kreatywność.

Nowoczesne funkcje

Ergonomiczne biurka do pracy na stojąco są nowoczesnymi meblami, których producenci stawiają na innowacyjność. Z tego powodu można liczyć na szereg praktycznych udogodnień. Bardzo często wysokość blatu jest ustawiana poprzez naciśnięcie zaledwie jednego przycisku. Można także spotkać się m.in. z wbudowanymi gniazdami elektrycznymi, otworami na kable czy też wieszakami na słuchawki.