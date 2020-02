30 urodziny Adobe Photoshop

19 lutego 1990 roku Adobe po raz pierwszy pokazało światu swoje nowe oprogramowanie, działający na Mac System 6 Photoshop 1.0. Od tej pory minęło 30 lat, w ciągu których program zdobył rzeszę wiernych fanów. Z okazji okrągłej rocznicy jego powstania Adobe postanowiło uzupełnić Photoshopa o szereg nowych funkcji.

Najpopularniejsza, desktopowa wersja Photoshopa wzbogaciła się między innymi o nowy tryb wypełniania obrazu. Jeśli chcemy zamaskować jakiś element, możemy go zaznaczyć i automatycznie wypełnić powstałą przestrzeń zawartością wygenerowaną na podstawie otaczającego go obrazu. Jednocześnie będziemy mogli zaznaczać i wypełniać kilka obszarów.

Ponadto do programu trafi narzędzie pozwalające na uzyskanie realistycznego rozmycia tła w zdjęciach z mapą głębi. Do uzyskania efektu bokeh ma ono wykorzystywać moc obliczeniową karty graficznej, a nie procesora, co dodatkowo przyspieszy jego działanie. Na macOS Photoshop otrzymał także tryb nocny.

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak nowiutkiej, bo wydanej ledwie w zeszłym roku, wersji na iPada. Otrzymała ona wyczekiwaną funkcję Object Selection. Narzędzie to wykorzystuje zaprogramowaną przez Adobe sztuczną inteligencję Sensei AI i pozwala użytkownikowi łatwo wybrać dany obiekt bez konieczności żmudnego zaznaczania jego granic – algorytmy analizują zaznaczenie i same wyszukują krawędzie obiektu. Ponadto mobilny Photoshop otrzymał wsparcie dla narzędzi typograficznych, pozwalających na tworzenie ścieżek z tekstów i skalowanie czcionek, oraz usprawnione wsparcie dla usług chmurowych.