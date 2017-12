TEST: Philips VisaPure SC5275/10

Pielęgnacja skóry to dość skomplikowany proces, wymagający odpowiedniego oczyszczania, złuszczania, nawilżania i odżywiania.

Urządzenie Philips VisaPure to elektryczna szczoteczka do twarzy, która ma za zadanie pomagać w prawidłowym wykonywaniu dwóch pierwszych spośród wymienionych poniżej kroków podstawowej pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. Szczoteczka łączy w sobie ruch obrotowy i wibracje głowicy, ściągając tym samym zanieczyszczenia, resztki makijażu i martwy naskórek. Pełne oczyszczanie trwa jedną minutę z podziałem na strefy twarzy, zaś do wyboru mamy łagodny lub głęboki program. Łagodny to ten codzienny, głęboki powinien być stosowany od czasu do czasu w zależności od typu skóry. W sprzedaży ponadto dostępne są specjalne szczoteczki do cery wrażliwej, a nawet całe urządzenie. Regularne stosowanie obydwu programów wpływa korzystnie na koloryt i gładkość cery, nawet pozwalając na zrezygnowanie z nakładania podkładu. Urządzenie jest wygodne w użyciu, zaś korzystanie z niego intuicyjne. Dzięki wodoodpornej obudowie można korzystać z niego również pod prysznicem. Nieco odrzuca cena VisaPure – niemal 600 PLN – jednak należy pamiętać, że pojedynczy zabieg pełnego złuszczania i oczyszczania twarzy u kosmetyczki to nierzadko koszt 150 PLN. Na koniec warto zaznaczyć, że w serii VisaPure znajdują się też inne modele, w tym np. Advanced AntiPollution do oczyszczania z zanieczyszczeń smogowych.

CENA 570 PLN