Sony 98X90L – 98 cali szczęścia w domu

Dynamiczny rozwój na rynku telewizorów, coraz bardziej przystępne ceny oraz mnogość dostępnych rozwiązań i funkcjonalności powodują, że wysokiej klasy ekran, mimo że pozostaje produktem premium, stał się nieodzownym elementem wyposażenia naszego salonu. Jego walory doceniają już nie tylko fani filmów i seriali, ale także miłośnicy sportu, melomani czy gracze. Telewizor coraz częściej wykorzystujemy również do prowadzenia rozmów zawodowych, a także z rodziną czy przyjaciółmi.

Nie od dziś wiadomo, że jedną z najchętniej wybieranych marek telewizorów jest Sony. Japończycy dostarczają bowiem ekrany gwarantujące nieskazitelnie szczegółowy i jasny obraz, a także dźwięk perfekcyjnie dopasowany do oglądanych scen. Jedną z popularniejszych serii jest ta oznaczona symbolem X90. To model z pełnym tylnym strefowym podświetleniem, gwarantujący wysoką jakość i jasność obrazu, a użytkownicy doceniają też jego uniwersalny wygląd oraz bardzo dobry stosunek jakości do ceny. W 2023 roku telewizor ten dostępny jest również w wersji o „szalonej” przekątnej 98 cali, który można znaleźć nie tylko w profesjonalnych salonach, ale trafił także do wybranych sklepów, tak, aby klienci mieli możliwość zakupu tego gigantycznego ekranu wypełnionego perfekcyjnym obrazem.

Uczta dla oka…

Telewizor Sony 98X90L został wyposażony w technologię Full Array LED, która jest odpowiedzialna za kontrast obrazu poprzez dynamiczne zwiększenie jasności diod LED. Tegoroczny model ma 20% więcej stref sterowania światłem w czasie rzeczywistym, co przekłada się na wzrost jasności ekranu o 25% względem telewizorów tej serii z ubiegłego roku. W połączeniu z technologią XR Contrast Booster 10 cały ekran jest równomiernie oświetlony tak, aby jasne i ciemne sceny były pełne szczegółów, miały odpowiedni kontrast, głębię i żywe, realistyczne kolory. Nawet podczas oglądania w bardzo jasnym pomieszczeniu, przy dziennym świetle, obraz docierający do naszego oka będzie naturalny z bogatą teksturą i przyjazną barwą. Z kolei w przypadku dynamicznych scen akcji czy sportowych transmisji swoją moc pokaże technologia XR Motion Clarity. Wykorzystuje one inteligentne przetwarzanie ruchu dla szybko poruszających się obiektów w całym kadrze. Dzięki temu utrzymywana jest płynność i jasność obrazu, a widz zobaczy każdą scenę bez rozmycia – po prostu perfekcyjnie wyraźną. Efekt doskonałego obrazu płynącego z telewizora 98X90L wzmacnia wyświetlacz XR Triluminos PRO. Dzięki niemu barwy są dokładniej odwzorowane, a kolory naturalne, przyjazne dla ludzkiego oka. Telewizor 98X90L ma kilka trybów, które pokochają fani kinowych produkcji. Możemy wybrać spośród m.in. Netflix Adaptive Calibrated Mode, Bravia Core Calibrated Mode czy IMAX Enhanced, aby wszystkimi zmysłami odbierać zamysł reżysera filmu czy serialu.

Potwierdzeniem doskonałego obrazu telewizorów Sony są nagrody i wyróżnienia w różnego rodzaju testach. Nie tylko samego ekranu, ale wykorzystanych komponentów, w tym procesorów niezbędnych w procesie choćby upscalingu, czyli skalowania obrazu. Mimo stałego rozwoju jakości dostarczanych treści wciąż zdarzają się programy czy filmy, które nie są dostępne w 4K, a ich rozdzielczość to jedynie Full HD czy HD. Jednym z najpopularniejszych testów w tej kategorii jest ten przeprowadzany przez ekspertów z serwisu rtings.com, którzy porównują jakość algorytmów skalowania obrazu popularnych telewizorów 4K i 8K. W kategorii przetwarzania obrazu, skalowania, upłynniania ruchu i wyświetlania gradientów bezkonkurencyjne od kilku lat są produkty Sony. Stale ulepszane telewizory potwierdzają, że liczy się nie tylko sam ekran, ale także technologie wpływające na jakość obrazu dostarczanego do naszego oka.

…i ucha

Trudno wyobrazić sobie perfekcyjne widowisko bez doskonałego dźwięku. Bez względu na to czy akurat oglądamy koncert na żywo, transmisję sportową czy gramy w grę wideo oczekujemy dopełnienia obrazu idealnie dopasowanym brzmieniem. Telewizor Sony 98X90L został wyposażony w technologię Acoustic Multi-Audio, aby sprostać temu zadaniu. Dwa głośniki wysokotonowe w górnej, tylnej części telewizora i dwa pełnozakresowe z bass reflex, o łącznej mocy 40 W powodują, że dźwięk dobiegający z telewizora jest dopasowany do scen widocznych na ekranie, a dodatkowe wrażenie przestrzenności potrafi przenieść widza w sam środek akcji czy gamingowej rozgrywki. Poczucie to wzmacnia technologia XR Surround, która generuje wirtualny efekt dźwięku z głośników telewizora, bez konieczności dodawania głośników sufitowych. Wyjątkową funkcją jest Voice Zoom 2, która wykrywa głos i poprawia jego jakość, co jest zwłaszcza przydatne w przypadku cichych dialogów. Oczywiście do telewizora 98X90L możemy podłączyć soundbar Sony lub przenośne głośniki, a dzięki Acoustic Center Sync wykorzystać system głośników telewizora jako głośnik centralny i dowodzić całą drużyną dźwięku z jednego miejsca, w bardzo intuicyjny i prosty sposób.

Funkcjonalnym dodatkiem wpływającym na obraz i dźwięk jest kamera Bravia Cam (dostępna do oddzielnego zakupu). Pozwala ona nie tylko na wygodne prowadzenie rozmów, ale także ustawia telewizor zgodnie z naszymi preferencjami. Dba o jasność obrazu, a także głośność dźwięku – w czasie rzeczywistym kontrolując, jak daleko siedzimy od ekranu i automatycznie dostrajając telewizor. Co więcej, wykrywa to, czy przed ekranem znajdują się widzowie – jeśli nie, wygasza go. Obawiający się o swoją prywatność mogą także mechanicznie zasunąć obiektyw kamery, gdy nie jest używana.

Granie na wyższym poziomie

W Sony 98X90L dostępne jest debiutujące menu Gry. Docenią je zwłaszcza posiadacze PlayStation 5, gdyż telewizor rozpoznaje, kiedy konsola jest podłączona i włączona. Dzięki temu automatycznie przełącza się w tryb niskiego opóźnienia przy podłączeniu przez HDMI 2.1. Oznacza to, że można cieszyć się bardziej płynną i responsywną rozgrywką. Wśród nowych ustawień nie zabrakło optymalizacji odwzorowania HDR. Auto HDR Tone Mapping pozwala na dostrzeżenie najdrobniejszych szczegółów i kolorów, nawet w głębokim cieniu i jaskrawym świetle. Do tego dochodzi zmienna częstotliwość odświeżania, automatyczny tryb opóźnienia czy wzrost liczby klatek na sekundę – a wszystko to po to, aby granie było jeszcze przyjemniejsze. W menu Gry znajdują się również niezbędne dodatki, m.in. konfigurowalna funkcja Crosshair, czyli aż sześć rodzajów celownika, które pomogą w bardziej precyzyjnym strzelaniu; Custom Screen pozwalający na maksymalizowanie i minimalizowanie ekranu; Motion Blur Reduction, który lekko przyciemnia ekran w celu poprawy płynności obrazu oraz Black Equaliser, rozjaśniający ekran, by łatwiej odkryć ukryte obiekty w grze. Oczywiście tryb Gry będzie się uruchamiał, kiedy konsola zostanie włączona, po jej wyłączeniu telewizor przejdzie do standardowych ustawień.

Duże jest piękne

Trudno sobie wyobrazić, aby 98-calowy telewizor – przekątna ekranu 248 cm i waga około 68 kg – mógł perfekcyjnie pasować do każdego pomieszczenia. Jednak projektantom Sony udała się ta sztuka. Wykorzystano tutaj minimalistyczne wzornictwo One Slate, które łączy ekran i ramkę w jedną taflę. Co więcej, Seamless Edge podkreśla smukłą konstrukcję telewizora i subtelny, acz finezyjny wygląd. W zestawie znajduje się także aluminiowa podstawa o przekroju rombu (diamentu) i pilot z wbudowanym mikrofonem, który pozwala na wyszukiwanie głosowe, np. znalezienie konkretnego tytułu, wyszukanie filmu według gatunku, czy uzyskanie spersonalizowanych rekomendacji. Warto w tym miejscu podkreślić, że telewizor 98X90L jest przygotowany do funkcji Asystenta Google, mikrofony są wbudowane również w ramkę TV. W przyszłości telewizor ten będzie mógł stanowić centrum sterowania innymi urządzeniami smart home.

Telewizor nie stanowi dziś tylko ekranu do oglądania ulubionych treści. Coraz częściej jest sercem centrum domowej rozrywki, a także inteligentnego domu. To dzięki niemu możemy emocjonować się zawodami sportowymi, słuchać ulubionych wykonawców, czy oglądać premierowe tytuły, bez wychodzenia z salonu. Dlatego też wybieramy duże czy wręcz ultra duże modele, naszpikowane technologiami, aby w pełni cieszyć się jakością obrazu i dźwięku. I choć ta rozrywka nierzadko nie jest tania, to najczęściej relacja ceny do klasy produktu przekonuje, aby nabyć telewizor i w domowym zaciszu stworzyć salę kinową, salon gamingowy czy świątynię sportowych emocji.