Winylowy renesans

Winylowe płyty sprzedają się dziś lepiej niż muzyka w formacie cyfrowym. Nie ma więc chyba lepszego argumentu za tym, aby wstawić do salonu jakiś porządny gramofon…

EAT C-Major

C-Major to najnowszy i jednocześnie najtańszy gramofon w ofercie cenionej w branży audio firmy EAT. Pod względem swej budowy oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych, bardzo mocno nawiązuje on do znacznie droższego modelu C-Sharp, co już samo w sobie jest argumentem za tym, aby poświęcić mu uwagę.

Najważniejszymi elementami jego konstrukcji są bez wątpienia masywny aluminiowy talerz oraz dwuwarstwowa płyta nośna wyprodukowana z użyciem MDF-u oraz włókna węglowego. Warto podkreślić fakt, że obie warstwy oddzielone są za pomocą termoplastycznych elastomerowych kolumienek, których zadaniem jest zapewnianie wysokiego poziomu izolacji przed drganiami podłoża. Karbon został tu również wykorzystany do produkcji ramienia, dzięki czemu jest ono bardzo sztywne przy zachowaniu możliwie jak najniższej wagi.

9 000 PLN, www.horn.pl

Elipson 100 RIAA BT

Elipson Omega 100 RIAA BT jest wyjątkowy nie tylko z powodu swej długiej i trudnej do zapamiętania nazwy. To pierwszy na świecie gramofon wyposażony w moduł Bluetooth, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie dźwięku wprost do sparowanych z urządzeniem bezprzewodowych głośników. Sprzęt ten może transmitować sygnał audio na odległość dziesięciu metrów, a za jakość muzyki dystrybuowanej w ten sposób odpowiada tu kodek aptX.

Omega 100 RIAA BT został też wyposażony w port USB, z pomocą którego możliwe jest zripowanie zawartości praktycznie każdej płyty do postaci plików audio o maksymalnej jakości 24-bit/48 kHz.

Model ten czyta płyty, korzystając z wkładki Ortofon OM10, a całość konstrukcji wygląda bardzo atrakcyjnie z racji stylowo prezentującej się akrylowej płyty nośnej, wykończonej efektownie połyskującym lakierem.

2 600 PLN, www.horn.pl

Rega Planar 3

Mało jest na rynku produktów, które pomimo pędzącego w zawrotnym tempie postępu technologicznego, są w stanie zachowywać swoją tożsamość, umiejętnie łącząc wypracowane na przestrzeni lat rozwiązania z najświeższymi technicznymi trendami. Rega Plenar 3 wpisuje się w tę charakterystykę wprost idealnie, gdyż najnowsza wersja tego modelu bazuje na swych wielokrotnie nagradzanych poprzednikach, ale jednocześnie wprowadza pokaźną liczbę nowinek. Najważniejszymi z nich są: ramię z zaprojektowanym od podstaw modułem obciążeniowym, usztywniona laminowana plinta z akrylu, ulepszony mechanizm redukcji drgań generowanych przez silnik oraz zupełnie nowy talerz, wyprodukowany z wysokiej klasy szkła optycznego. Producent twierdzi, że przy tworzeniu tego modelu wykorzystał swoje 35-letnie doświadczenie w branży audio. Kimże jesteśmy, by nie dać wiary tym zapewnieniom?

3 750 PLN, www.rega.co.uk

Pro-Ject Essential II USB

Pro-Ject to austriackie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wysokiej klasy sprzętu Hi-Fi, ale w żadnym wypadku nie oznacza to, że w jego ofercie nie da się znaleźć urządzeń dostępnych w nadzwyczaj przystępnej cenie.

Essential II USB może pochwalić się m.in. wyjątkowo stabilnym, aluminiowym ramieniem osadzonym na szafitowych łożyskach, wkładką Ortofon OM 5E i nowoczesnym kontrolerem silnika napędu, odpowiedzialnym za jego niezwykle cichą pracę.

Ostatni człon nazwy tego modelu nawiązuje oczywiście do złącza USB, dzięki któremu utwory zapisane na winylach mogą zostać zripowane z użyciem podłączonego do gramofonu komputera. Koniecznie trzeba też dodać, że z racji obecności wyjścia RCA, proces konwersji ścieżek audio nie jest tu równoznaczny z brakiem jednoczesnej możliwości ich odsłuchu.

1 490 PLN, www.project-audio.pl