TEST: ELAC Miracord 90

Koneserzy niepowtarzalnego brzmienia nagrań zapisanych na winylowych krążkach, mogą wybierać dziś spośród wielu rozmaitych gramofonów, których produkcją z racji stale rosnącej popularności tego typu nośnika, zajmuje się coraz większa liczba firm.

Prężnie rozwija się zwłaszcza rynek modeli należących do klasy premium, kuszących konsumenta wysokiej klasy komponentami oraz luksusowo wyglądającą konstrukcją, wykonaną z użyciem drogich i elegancko prezentujących się materiałów. Przykładem produktu o takiej właśnie charakterystyce jest Miracord 90 – debiutujący na naszym rynku gramofon cenionej niemieckiej marki ELAC, która tworząc ten sprzęt postanowiła hucznie uczcić dziewięćdziesięciolecie swojego istnienia.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Miracord 90 jest urządzeniem zaprojektowanym po to, by poza zapewnianiem odpowiedniej jakości wrażeń dźwiękowych, mogło również wywoływać rozkosz u każdego, kto choć na chwilę rzuci na nie przelotne spojrzenie. Patrząc od dołu, wzrok skupia się na płycie nośnej z MDF-u. Jest wysoka, ma wyraziście zaokrąglone rogi oraz subtelnie wygładzone krawędzie. W jej wnętrzu znajduje się stalowa oś, na której osadzony został 6,5-kilogramowy talerz wykonany z aluminium, połączony ze znajdującą się w lewym dolnym rogu końcówką napędu paskowego. Z prawej strony obecne jest wyprodukowane z włókna węglowego ramię, na końcu którego producent zdecydował się umieścić wkładkę marki Audio Technica. Konstrukcję gramofonu uzupełnia gałka służąca do zmiany prędkości, z jaką odtwarzane są płyty. Warto wspomnieć też o tym, że Miracord 90 sprzedawany jest w trzech wariantach, różniących się materiałem zastosowanym do wykończenia wierzchu płyty nośnej. My do testu otrzymaliśmy model z czarnym połyskującym panelem – oprócz niego można nabyć jeszcze wersję białą lub wykonaną z drewna orzechowego. W kwestii wyglądu oraz wydajności pracy, produktowi ELAC nie można zarzucić praktycznie nic, jednak drobne „ale” mam w kontekście związanym z funkcjonalnością codziennego użytkowania. Pierwsze zastrzeżenie mam do wspomnianego przed momentem połyskującego panelu, na którym odciski palców są niestety dość widoczne. Kontrowersyjny jest również w moim mniemaniu brak implementacji portu USB, pozwalającego na zripowanie zawartości winyli. Umieszczanie tego portu stało się standardem w gramofonach ze średniej półki cenowej, więc kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie jest on obecny w sprzęcie klasy premium, na miano którego ELAC Miracord 90 z całą pewnością w pełni zasługuje.

SPECYFIKACJA