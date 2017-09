Jaki sprzęt zabrać na imprezy na świeżym powietrzu?

Ach, lato mogłoby trwać wiecznie. Pogoda wreszcie zachęca do opuszczenia czterech ścian i nawet po zmierzchu nie zawsze ma się ochotę wracać do domu. Dlatego w pełni rozumiemy twoją chęć rozkręcenia imprezy poza czterema ścianami. Podstawą każdej imprezy jest towarzystwo, ale nie można zapominać o dobrym jedzeniu, muzyce i przytulnym miejscu do wypicia jakiegoś trunku. Dzięki kilku sprytnym gadżetom, możesz sprawić, aby twoi znajomi bawili się jeszcze lepiej.

Żadne przyjęcie nie może obyć się bez jakichś przekąsek. Owszem, w wersji minimum wystarczą chipsy i paluszki, ale podstawą letniego relaksu jest wspólne grillowanie. Aby uniknąć wiecznego babrania się w brykiecie, wybierz ogrodowy grill elektryczny z funkcją barbecue, taki jak Bartscher 200641 (480 PLN, www.bartscher.com/pl). Bez problemu pozwoli on na przygotowanie zarówno grillowych klasyków, jak i ryb oraz warzyw. Ponadto dzięki funkcji odprowadzania tłuszczu, przygotowane w nim potrawy będą smaczniejsze i zdrowsze.

Dobre jedzenie uświetnia dobra muzyka, a tę najlepiej odtworzyć z potężnych głośników. Na uwagę zasługuje chociażby przenośny sprzęt B&O Play Beolit 17 (2 300 PLN, www.horn.pl). Ten stosunkowo niewielki sprzęt (jego największy wymiar to 23 cm szerokości) charakteryzuje się doskonałą jakością dźwięku niezależnie od położenia głośnika – zastosowana w nim technologia True360 zapewnia jednakowo dobry odsłuch dookoła urządzenia. Ponadto propozycja B&O może być sterowana z poziomu dedykowanej aplikacji, zaś dzięki starannemu wykonaniu, głośnik wytrzyma niejedną imprezę.

Skoro mamy już jedzenie i muzykę, pora zadbać o otoczenie przyjęcia. Przyjemny nastrój w godzinach wieczornych wprowadzi np. łańcuch świetlny LED Ikea Solarvet (50 PLN, www.ikea.pl), który zasilany jest energią słoneczną. Wystarczy umieścić panel solarny w dobrze nasłonecznionym miejscu, aby cieszyć się aż 12 godzinami jasnego, ale delikatnego oświetlenia.