Który uniwersalny system audio jest najlepszy?

Na rynku istnieje wiele propozycji kuszących możliwością uzyskania „wszystkiego w jednym”. Muszę jednak cię zmartwić – nie istnieje jeden sprzęt, który idealnie zaspokoi oczekiwania wszystkich użytkowników. Na pewno znajdzie się jednak jakiś system idealny dla ciebie.

Jeśli jesteś jednym z tych melomanów, którzy preferują słuchanie muzyki z płyt CD, na pewno przyda ci się sprzęt wyposażony w ich dobry odtwarzacz. Zastanów się nad zakupem systemu muzycznego Denon CEOL N9 (2 700 PLN, www.horn.pl). Zestaw ten zawiera stereofoniczny amplituner z CD oraz dwa dwudrożne głośniki. Dzięki temu sprzętowi możesz słuchać nie tylko swoich ulubionych płyt, ale również strumieniować audio poprzez Ethernet lub Wi-Fi. Jeśli posiadasz już dobrej jakości głośniki, możesz zastanowić się nad zakupem samego amplitunera, np. rewelacyjnego Denon AVR-X1300W (2 200 PLN, www.horn.pl). Amplituner ten wyposażony jest w Dolby Atmos, dzięki któremu zmienisz swój pokój w salę kinową – dźwięk z niego jest mocny i cechuje się świetną głębią.

Masz na półce mało miejsca? Nie szkodzi – zaopatrz się w bezprzewodowy głośnik B&O Beoplay M5 (2 700 PLN, www.horn.pl). Dzięki zastosowaniu technologii przestrzennego dźwięku możliwe jest skonfigurowanie go tak, aby wydobywająca się z niego muzyka brzmiała dobrze, niezależnie od usytuowania urządzenia. Głośnik można podłączyć do posiadanych już odtwarzaczy audio lub wykorzystać go do strumieniowania muzyki ze źródeł lokalnych lub internetu. Beoplay M5 funkcjonuje również jako element systemu multiroom od B&O. Jeśli natomiast podoba ci się estetyka soundbarów – wybierz wielofunkcyjny Bluesound Pulse Soundbar (4 900 PLN, www.tophifi.pl), wyróżniający się pięknym designem i świetnymi osiągami.