Zupełnie nowy Mac mini od Apple jest jeszcze potężniejszy i mniejszy

Firma Apple zaprezentowała zupełnie nowego Maca mini. Komputer wykorzystuje czipy M4 i nowy M4 Pro, a do tego jest zaprojektowany na bazie układu scalonego Apple, żeby zmieścić potężną moc w jeszcze mniejszej obudowie o boku mierzącym zaledwie 12,7 cm. Mac mini z czipem M4 ma nawet 1,8x szybsze CPU i 2,2x szybsze GPU niż model z M1. Z kolei model z czipem M4 Pro ma w sobie wszystkie zaawansowane technologie czipa M4, tyle że podkręcone z myślą o jeszcze bardziej wymagających projektach.

Dla zapewniania większej wygody podłączania akcesoriów i urządzeń peryferyjnych komputer wyposażono w porty z przodu i z tyłu, a model z czipem M4 Pro ma interfejs Thunderbolt 5 umożliwiający szybsze przesyłanie danych. Nowego Maca mini stworzono też dla Apple Intelligence – osobistego systemu sztucznej inteligencji, który odmienia dotychczasowy sposób pracy, komunikacji i twórczej ekspresji, a jednocześnie chroni prywatność użytkowników. Mac mini jako pierwszy Mac neutralny węglowo to także ważny krok w drodze do ochrony środowiska. Do tego ilość emisji gazów cieplarnianych powstających w cyklu jego produkcji, transportu i użytkowania obniżono o ponad 80 procent. Nowego Maca mini można zamawiać w cenie 2 999 PLN za wersję z 16 GB pamięci RAM, a dostępny będzie od 8 listopada.