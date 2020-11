Zostań mistrzem gry z Samsung QLED TV

Aby w pełni okiełznać moc nowej generacji konsol, niezbędnych będzie kilka dodatków. Jednym z nich jest gotowy na wszystkie wyzwania telewizor, zapewniający dynamiczne odświeżanie bez rwania klatek, zero opóźnień pomiędzy wydaniem polecenia a ruchem postaci na ekranie, oraz głębokie, realistyczne kolory. Wszystko to, i wiele więcej, znajdziesz w tegorocznych telewizorach Samsung QLED.

Płynna rozgrywka

W trakcie gry online nie ma nic bardziej irytującego niż input lag – ten króciutki moment pomiędzy wciśnięciem przycisku a ruchem na ekranie. Większość klasycznych telewizorów nie radzi sobie z tak szybkim przetwarzaniem danych, dlatego fani strzelanek sieciowych lub gier wyścigowych z trybami online powinni zwrócić na to szczególną uwagę przed zakupem. Linia Samsung QLED otrzymała zaawansowane procesory obrazu Quantum 4K, które nie tylko poprawiają jakość obrazu w czasie rzeczywistym, ale także zapewniają urządzeniu wystarczająco dużo mocy do natychmiastowego przetwarzania danych. Dzięki nim input lag jest ograniczony do minimum, a my możemy cieszyć się dynamiczną rozgrywką.

Kolejną bolączką konsolowych graczy bywa rwanie się obrazu: w szczególnie wypełnionych akcją scenach zdarza się, że ekran zaczyna nieprzyjemnie „klatkować”. Rozwiązaniem tego problemu jest technologia AMD FreeSync, którą znajdziemy w telewizorach QLED – automatycznie dostosowuje ona częstotliwość odświeżania do sytuacji, zapobiegając nagłym przestojom i zacinaniu się obrazu.

Dodatkowo Samsung wyposażył swoje urządzenia w tryb Game Motion Plus, minimalizujący rozmycie obiektów w ruchu. Dzięki temu możemy przez wiele godzin cieszyć się perfekcyjnymi wrażeniami wizualnymi, mocnymi kolorami i realistycznymi kontrastami bez obaw o to, że obraz zacznie się rwać w nieoczekiwanym momencie. Dynamiczny Korektor Czerni pozwoli także przejrzeć wszystkie sekrety, które skrywają ciemne obszary ekranu – przeciwnik nie będzie mógł zaczaić się na nas w cieniu, ponieważ zawsze zauważymy go w porę.

Pełna łączność

Nowa generacja konsol będzie wyposażona we wsparcie dla standardu HDMI 2.1. Umożliwia on transmisję sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Aby móc podziwiać świat next-genowych gier w przepięknym 4K, potrzebny jest nam jednak kompatybilny telewizor. Seria QLED od Samsunga otrzymała wsparcie dla HDMI 2.1, dzięki czemu dostarczy nam ona niezapomnianych wrażeń.

Jeśli zdecydujemy się na telewizor 8K, uzyskamy dodatkowo pewność, że gdy na rynku pojawią się pierwsze tytuły obsługujące właśnie tę rozdzielczość, będziemy mogli w nie zagrać.

Podzielność uwagi

Czasami oglądamy w internecie klipy z popisowymi nagraniami z gier i myślimy :„też chciałbym tak umieć”. W tym przypadku warto skorzystać z Game Multi View, funkcji obecnej w telewizorach QLED. Pozwala ona jednocześnie odtworzyć dwa obrazy na podzielonym ekranie: ten z gry i ten strumieniowany ze smartfona. Gdy obydwa okna znajdują się obok siebie, łatwiej jest nam porównać, jak daną sztuczkę wykonują profesjonaliści, i samemu ją powtórzyć. Opcja ta okaże się przydatna również w sytuacjach, gdy w szczególnie trudnych momentach będziemy musieli sięgnąć do poradnika.

Co najlepsze, wszystkie te funkcje dostępne są po uruchomieniu Automatycznego Trybu Gry. Sam gracz nie musi pamiętać o zmianie ustawień – telewizor wykryje, gdy włączymy konsolę, i dostosuje wszystkie opcje bez konieczności naszej ingerencji. Po zakończonej rozgrywce będziemy mogli bez problemów wrócić do oglądania filmów.

Lekkość brzmienia

Ścieżka dźwiękowa jest nieodłącznym elementem budującym nastrój danej gry – w grach sportowych buduje ona emocje, w RPG z otwartym światem zachęca do eksploracji, a w horrorach straszy tak samo, jak znienacka wyskakujące potwory. Samsung QLED nie idzie tutaj na łatwiznę: technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem precyzyjnie lokalizuje źródło odgłosu i odwzorowuje je tak, by dochodziło z odpowiedniego kierunku. Gdy zatrzymamy się na chwilę i wsłuchamy w otoczenie, na pewno zorientujemy się, z której strony nadejdzie niebezpieczeństwo. Ponadto do dyspozycji otrzymujemy aż sześć głośników, dzięki którym każdy efekt dźwiękowy zostanie okraszony odpowiednią dawką realizmu.