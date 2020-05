Znamy pierwsze gry na Xboxa Series X

Walka o serca i portfele graczy wchodzi w kolejną fazę. Tym razem poznaliśmy 13 tytułów, które pod koniec roku pojawią się na nowej generacji konsoli Microsoftu. Mają one zostać zoptymalizowane do pracy w wysokiej rozdzielczości i z realistycznymi efektami świetlnymi.

Tytuły zaprezentowane zostały w trakcie najnowszego odcinka Inside Xbox. Wiele z nich nie stanowi zaskoczenia – na nadchodzącej konsoli zobaczymy m. in. nową część Assassin’s Creed zatytułowaną Valhalla, grę wyścigową DiRT 5, RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oraz Yakuza: Like a Dragon, dotychczas dostępną jedynie na PS4. Poza tym zagramy w kosmiczną strzelankę Chorus, pierwszoosobowy horror Scorn oraz efektownego FPS-a akcji Bright Memory: Infinite.

Poznaliśmy tytuły, które będą dostępne na konsoli w momencie jej premiery. Wszystkie te gry zostaną zoptymalizowane do działania na Xbox Series X i mają w pełni wykorzystywać możliwości systemu. Dzięki wykorzystaniu nośnika SSD i technologii DirectStorage obiecują one szybkie ładowanie poziomów, a mocniejszy procesor i karta graficzna pozwolą grać w jakości 4K i 120 kl./s przy włączonym ray-tracingu. Gry przystosowane do pracy na nowej konsoli będą oznaczone plakietką Optimized for Xbox Series X.