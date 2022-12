Sylwester z JBL Partybox 710

Zbliżający się sylwester to okazja do spotkania w gronie znajomych i zorganizowania domówki. Sercem każdej udanej imprezy bez wątpienia może zostać głośnik JBL Partybox 710. Jest potężny, a jednak przenośny, dzięki wbudowanym kółkom i wygodnemu uchwytowi. Jest też odporny na zachlapania (IPX4). To doskonała propozycja by sylwester rozbłysnął pokazami świetlnymi i porwał do tańca!

JBL Partybox 710 to przenośny głośnik imprezowy o legendarnym brzmieniu JBL Original Pro z głębokim basem, wbudowanymi efektami świetlnymi i z konstrukcją odporną na zachlapanie w stopniu IPX4. To numer jeden na każdej imprezie, która stanie się dzięki niemu niezapomniana.

Doskonale sprawdzi się zarówno w czasie spotkania z przyjaciółmi w ogrodzie, jak i w domu. Ulubioną playlistę przesyłać można przez bezprzewodowe połączenie Bluetooth, a kolorowy pokaz świetlny zsynchronizować można z muzyką generując wyjątkowy efekt gwieździstej nocy lub dyskotekowe wzory migających świateł. Można nimi z łatwością sterować z poziomu panelu górnego bądź aplikacji JBL PartyBox dostosowując zarówno migające lampy stroboskopowe, jak i niesamowity dźwięk. Głośnik oczaruje gości unikatowym barwnym pokazem świetlnym, a sylwester może przerodzić się w jego towarzystwie w prawdziwą dyskotekę lub koncert. Podwójne wejście mikrofonowe i dostrojenie korektora do karaoke uwolnią gwiazdę muzyki pop w każdym. Technologia True Wireless Sound aktywowana jednym naciśnięciem przycisku natychmiastowo paruje dwa głośniki Partybox 710, aby nagłośnić jeszcze większą imprezę. Wygodny uchwyt i wytrzymałe kółka pozwalają zabrać muzykę ze sobą wszędzie, gdzie tylko się zechce.

Aplikacja JBL PartyBox pozwala sterować muzyką, aktualizować ustawienia oraz dostosować kolory i wzory świetlne dla idealnego imprezowego klimatu.

Sugerowana cena detaliczna: 3 799 PLN.