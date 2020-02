Zegarki inne niż wszystkie

Oto czasomierze, od których trudno oderwać wzrok. Czas uzupełnić twoją garderobę o niebanalne zegarki: atrakcyjne wizualnie i cenowo.

Picto Watches 40 mm Mustard Yellow

Minimalistyczny zegarek od Picto wskazuje aktualny czas za pomocą obrotowej tarczy i pojedynczej wskazówki. Biały punkt określa godziny, a wskazówka minuty. Ten oryginalny sposób prezentacji może na początku sprawić problemy z odczytywaniem czasu, ale musisz przyznać, że wygląda to fantastycznie, w szczególności w odważnym, kontrastowym połączeniu musztardowej źółci i bieli, której towarzyszy ciemnoszary, silikonowy pasek. Wykonana z błyszczącej stali koperta ma średnicę 40 mm z 20-milimetrowymi paskami i kryje w sobie mechanizm kwarcowy Miyota 2025.

540 PLN, www.pictowatches.com

Arne Jacobsen Bankers

Ten wyjątkowy zegarek od Arne Jacobsen udowadnia, że diabeł tkwi w szczegółach. Wystarczy spojrzeć na tarczę; każda godzina to dwanaście malutkich kwadracików, z których wypełniony jest tylko jeden. To kwintesencja minimalistycznego, skandynawskiego designu, ozdobiona tylko jedną, czerwoną kropką w punkcie centralnym. Zegarek otrzymał kopertę z nierdzewnej stali oraz kwarcowy mechanizm Miyota GL26. Jest on wodoodporny do 3 ATM. Możesz go mieć w czterech różnych rozmiarach, od kompaktowego 30 mm po ogromne 46 mm, z odpowiednio dobranymi skórzanymi paskami, a także jako budzik lub zegar ścienny.

1 160 PLN, www.arnejacobsenwatches.com

Slow Round 11

Czy nie wydaje ci się, że wskazówki klasycznych zegarków poruszają się zbyt szybko? Wypróbuj Slow Round 11. Podobnie jak wszystkie czasomierze od Slow, Round 11 ma tylko jedną wskazówkę, która powoli przesuwa się wzdłuż 24-godzinnej tarczy. Południe znajduje się tutaj tam, gdzie na zwykłych zegarkach – u szczytu tarczy – ale północ jest w miejscu godziny szóstej. Ustalenie dokładnego czasu za pomocą Round 11 jest dość trudne, ale taki właśnie jest cel „czillowych” zegarków od Slow, składanych w Szwajcarii: zwolnić tempo i zrelaksować się. Koperta to 40-milimetrowa stal nierdzewna, a wewnątrz znajduje się mechanizm kwarcowy Ronda 515.24.

1 120 PLN, www.slow-watches.com

Skagen Horizont Brown Leather Dual Time

To najbardziej konserwatywna spośród prezentowanych tutaj opcji, ale wciąż niezmiernie atrakcyjna i przykuwająca wzrok. Duński producent jest znany z odważnych, minimalistycznych projektów, a Horizont spełnia te założenia w stu procentach. Jego tarcza sprawia wrażenie pełnej detali, lecz zaskakuje czytelnością. Wykonana z nierdzewnej stali koperta ma średnicę 40 mm i grubość 12 mm, jest wodoodporna do 5 ATM i można podpiąć do niej standardowe paski o szerokości 22 mm. Dodatkowe wskazówki pokażą ci aktualną godzinę w wybranej strefie czasowej.

800 PLN, www.skagen.com

Blend Watch

Oryginalna konstrukcja dla osób akceptujących tylko niebanalne rozwiązania. Blend Watch to połączenie odważnej kolorystyki i ciekawych rozwiązań zegarmistrzowskich – zamiast klasycznych wskazówek otrzymał on dwa kolorowe, półprzezroczyste dyski z wyciętymi konturami wskazówek. Gdy umieścimy je na białym tle, stworzą one nowy kolor, na którego tle wyróżnią się wycięcia. Zero magii, sto procent syntezy kolorów subtraktywnych. Pomysł okazał się na tyle oryginalny, że zegarek trafił do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Blend Watch otrzymał 37-milimetrową kopertę ze stali nierdzewnej, skórzany pasek i mechanizm kwarcowy Miyota.

500 PLN, www.store.moma.org



MVMT Chrono 45 mm Gunmetal Sandstone

Jeśli cenisz sobie efektowne, ale proste dodatki, MVMT Chrono na pewno przypadnie ci do gustu. Dostępny w rozmiarach 40 i 45 mm, zegarek ten zwraca uwagę matową, czarną kopertą, koronką i wskazówkami – tarcza jest przejrzysta dzięki zastosowaniu subtelnych, szarych akcentów. Na ciemnym tle wyróżniają się błękitna wskazówka sekundowa i trzy dodatkowe tarcze: pełnią one funkcję 24-godzinnego zegara oraz półgodzinnego i godzinnego minutnika. Nie mają one żadnych dodatkowych oznaczeń, ale nie ma problemu z ich odczytaniem. Na dodatek pomiędzy godziną 4 i 5 znajduje się malutki wskaźnik daty.

550 PLN, www.mvmtwatches.com