Primal Scream zagra w Warszawie

Legendarna brytyjska formacja Primal Scream powraca na scenę. Zespół, na czele którego stoi charyzmatyczny Bobby Gillespie, wystąpi 13 czerwca 2025 roku w warszawskim Klubie Stodoła.

Bilety na koncert trafią do sprzedaży 21 lutego o godz. 10:00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się 19 lutego o godz. 10:00, natomiast klienci Ticketmaster będą mogli zakupić bilety dzień później, 20 lutego, również od godz. 10:00.

Primal Scream od lat łączy rock’n’rollową energię z psychodelią, elektroniką i dance-punkiem. Ich kultowy album Screamadelica zrewolucjonizował muzykę lat 90., a utwory takie jak Movin’ On Up, Loaded czy Rocks do dziś porywają publiczność na całym świecie.