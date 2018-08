Chcę wyposażyć domowe biuro w nowe gadżety, także AR. Co wybrać?

Urządzanie biura na nowo może dostarczyć ci sporo radości, w szczególności, gdy dysponujesz sporym budżetem. Najpierw przyjrzyjmy się gadżetom AR.

Być może zainteresuje cię Lampix, czyli platforma rzeczywistości rozszerzonej zmieniająca każdą płaską powierzchnię – nieważne, czy są to biurka, ściany czy podłogi – w interaktywną tablicę. Takie rozwiązanie na pewno będzie szczególnie intrygujące dla grafików i projektantów. Lampix wygląda jak biurkowa lampa LED, ale zamiast żarówki ma wewnątrz zaawansowany projektor i kamerę, która wykorzystuje algorytmy uczenia się i technologię rozpoznawania obrazu do śledzenia ruchów dłoni i interakcji z fizycznymi obiektami. Rozwiązanie jeszcze nie jest dostępne na rynku – zestaw deweloperski Lampix możesz póki co zamówić w przedsprzedaży (1 640 PLN, www.lampix.com). Urządzenie ma trafić w ręce klientów w listopadzie. Jeśli nie chcesz czekać tak długo, wypróbuj miniaturowy projektor Sony Xperia Touch (7 000 PLN, www.sonymobile.com/pl), za pomocą którego możesz zmienić swoją ścianę w ogromną tablicę do pracy i zabawy.

Nie należy zapominać także o inteligentnym głośniku. Mieszkający w nim wirtualny asystent zawsze przypomni ci o nadchodzących deadline’ach, zamówi dla ciebie taksówkę (lub pizzę, jeśli siedzisz po godzinach) i odtworzy ulubioną muzykę, kiedy będziesz tego potrzebował. Rekomendujemy wybór Google Home (340 PLN, www.store.google.com), Amazon Echo (280 PLN, www.amazon.com), Panasonic SC-GA10 (1 100 PLN, www.panasonic.com/pl) lub Sonos One (700 PLN, www.salonydenon.pl).