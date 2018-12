Samsung Galaxy A10 może mieć czytnik linii papilarnych w ekranie

Od kilku miesięcy seria Galaxy A od Samsunga pełni rolę swoistego poletka doświadczalnego dla Koreańczyków, którzy testują w niej nawet szalone rozwiązania. Według plotek do modelu A10 trafi długo wyczekiwana funkcja – zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych.

Przecieki informują, że Samsung Galaxy A10 ma mieć premierę na początku przyszłego roku. Według nich telefon będzie działał na Snapdragonie 845, a w jego ekranie osadzony zostanie zintegrowany czytnik linii papilarnych. Technologia Koreańczyków będzie wykorzystywała fale ultradźwiękowe. Sprawa jest o tyle ciekawa, że czytnik pod powierzchnią ekranu ta ma znaleźć się także w Samsungu Galaxy S10, który najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany światu pod koniec lutego 2019. Oznacza to, że nowa technologia trafi najpierw do tańszego urządzenia, a dopiero potem do flagowca, co jest dość nietypową kolejnością.

Poza przeciekami niewiele wiadomo o Galaxy A10. Jeśli plotki się potwierdzą, telefon dołączy do innych innowacyjnych urządzeń z serii A – A7 z potrójnym tylnym aparatem, A9 z poczwórnym oraz A8s z charakterystycznym wycięciem na kamerkę do selfie. Znacznie więcej doniesień dotyczy jednak Galaxy S10, o którym mówi się, że będzie miał dodatkowy ekran z tyłu oraz modem 5G. Które z tych informacji okażą się prawdziwe? Dowiemy się już w lutym.