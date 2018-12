Testy rakiety SpaceX Starship już wkrótce

Elon Musk chce nas przekonać, że podróże pasażerskie w kosmos już wkrótce staną się normą. Na dowód pokazuje on stalowy nos rakiety Starship i wyjaśnia, dlaczego SpaceX zdecydowało się na zastosowanie właśnie tego materiału.

Zewnętrzna pokrywa Starship (pod tą nazwą kryje się dawny BFR) wykonana jest z nierdzewnej stali serii 300. Jest to materiał cięższy od powszechnie stosowanego w budowie infrastruktury kosmicznej włókna węglowego, ale lepiej przystosowany do znoszenia wysokich temperatur, jakim kapsuła pasażerska będzie poddawana podczas ponownego wejścia w atmosferę Ziemi i zapewniający astronautom bardziej komfortowe warunki w kabinie. Rakieta rozgrzeje się do tego stopnia, że SpaceX zrezygnowało z jej malowania, w zamian stawiając na wypolerowane na lustrzany błysk wykończenie. Widoczny na zamieszczonym na Twitterze Elona Muska nos rakiety jest ogromny – jego średnica to aż 9 m, a gotowa konstrukcja może mieć nawet 42 m wysokości.

Według Elona Muska pierwszy lot Starship może odbyć się już w marcu lub kwietniu 2019 roku – jako jej napęd posłużą trzy specjalnie przystosowane silniki Raptor. Po próbnym starcie odbędzie się oficjalna techniczna prezentacja rakiety. W przyszłości Starship będzie wykorzystywany do wynoszenia pasażerów w loty turystyczne i badawcze dookoła Księżyca, na Marsa, a w przyszłości nawet w przestrzeń międzygwiezdną.