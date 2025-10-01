Zakochaj się w sztuce współczesnej na własnym ekranie

Samsung rozszerza swoją unikalną platformę Art Store o kolekcję 15 nowych dzieł sztuki współczesnej z legendarnej galerii Tate. Dzięki temu posiadacze telewizorów Samsung The Frame, The Frame Pro oraz wybranych modeli QLED i Neo QLED mogą cieszyć się pracami takich mistrzów, jak Henri Matisse, Salvador Dalí, Mark Rothko, Jackson Pollock czy Roy Lichtenstein – pierwszy reprezentant pop-artu w Art Store.

Wśród nowo dodanych pozycji znalazły się m.in. „Whaam!” Lichtensteina, „Ślimak” (The Snail) Matisse’a oraz „Żółte wyspy” Pollocka. Kolekcja obejmuje również prace brytyjskiego malarza Howarda Hodgkina oraz nastrojowe obrazy Petera Doiga, takie jak „Echo Lake” czy „Ski Jacket”.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy poszerzyć naszą kolekcję o arcydzieła Tate. Samsung Art Store to jedyna w swoim rodzaju platforma, która daje ludziom możliwość podziwiania światowej sławy dzieł sztuki w zaciszu własnego domu – podkreśla Heeyeong Ahn, wiceprezes działu Visual Display Business w Samsung Electronics.

Samsung Art Store współpracuje z największymi instytucjami kultury na świecie – od MoMA w Nowym Jorku, przez madryckie Museo Thyssen-Bornemisza, aż po Tate w Londynie – tworząc cyfrową galerię dostępną dla każdego.

Telewizory z serii The Frame od lat słyną z funkcji zamiany ekranu w dzieło sztuki, a nowy model The Frame Pro idzie o krok dalej, oferując matowy ekran Neo QLED z powłoką antyrefleksyjną, wymienne ramki oraz bezprzewodowy moduł One Connect Box. Dzięki temu sztuka prezentuje się naturalnie, a sam telewizor łatwo dopasować do wystroju wnętrza.

Samsung udostępnił Art Store także w innych modelach z oferty 2025, w tym w seriach Neo QLED 8K, Neo QLED 4K i QLED, co jeszcze bardziej demokratyzuje dostęp do dzieł sztuki.

