Ad image
Newsy

Zakochaj się w sztuce współczesnej na własnym ekranie

Nowe dzieła z kolekcji Tate w Samsung Art Store

Marcin Kubicki
Marcin Kubicki
2 minut(y) czytania

Samsung rozszerza swoją unikalną platformę Art Store o kolekcję 15 nowych dzieł sztuki współczesnej z legendarnej galerii Tate. Dzięki temu posiadacze telewizorów Samsung The Frame, The Frame Pro oraz wybranych modeli QLED i Neo QLED mogą cieszyć się pracami takich mistrzów, jak Henri Matisse, Salvador Dalí, Mark Rothko, Jackson Pollock czy Roy Lichtenstein – pierwszy reprezentant pop-artu w Art Store.

Wśród nowo dodanych pozycji znalazły się m.in. „Whaam!” Lichtensteina, „Ślimak” (The Snail) Matisse’a oraz „Żółte wyspy” Pollocka. Kolekcja obejmuje również prace brytyjskiego malarza Howarda Hodgkina oraz nastrojowe obrazy Petera Doiga, takie jak „Echo Lake” czy „Ski Jacket”.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy poszerzyć naszą kolekcję o arcydzieła Tate. Samsung Art Store to jedyna w swoim rodzaju platforma, która daje ludziom możliwość podziwiania światowej sławy dzieł sztuki w zaciszu własnego domu – podkreśla Heeyeong Ahn, wiceprezes działu Visual Display Business w Samsung Electronics.

Samsung Art Store współpracuje z największymi instytucjami kultury na świecie – od MoMA w Nowym Jorku, przez madryckie Museo Thyssen-Bornemisza, aż po Tate w Londynie – tworząc cyfrową galerię dostępną dla każdego.

Telewizory z serii The Frame od lat słyną z funkcji zamiany ekranu w dzieło sztuki, a nowy model The Frame Pro idzie o krok dalej, oferując matowy ekran Neo QLED z powłoką antyrefleksyjną, wymienne ramki oraz bezprzewodowy moduł One Connect Box. Dzięki temu sztuka prezentuje się naturalnie, a sam telewizor łatwo dopasować do wystroju wnętrza.

Samsung udostępnił Art Store także w innych modelach z oferty 2025, w tym w seriach Neo QLED 8K, Neo QLED 4K i QLED, co jeszcze bardziej demokratyzuje dostęp do dzieł sztuki.

Więcej informacji: Samsung Art Store

Może cię także zainteresować

TEST: Yale Smart Alarm

Świąteczne statystyki SMS/MMS

BenQ zdobył 8 nagród iF Design Awards 2010

Raspberry Pi 400 – komputer wewnątrz klawiatury

Sony Xperia 1 IV — potężny smartfon z pierwszym na świecie obiektywem z prawdziwym zoomem optycznym

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
Poprzedni artykuł Sony prezentuje FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS
Następny artykuł TEST: iRobot Roomba Max 705 Combo

Ostatnie newsy

KAWS zostaje pierwszym Artist in Residence w UNIQLO
Newsy
Sony prezentuje FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS
Newsy
GAP wprowadza jesień 2025 pod hasłem „Better in Denim”
Newsy
Sandisk wprowadza ekskluzywne rozwiązania pamięci dla ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally
Newsy