Sony prezentuje FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS

Sony rozszerza renomowaną serię G Master o pierwszy obiektyw dedykowany makrofotografii – FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS. Nowy model, przeznaczony do aparatów z mocowaniem typu E, łączy powiększenie 1,4×, zaawansowaną stabilizację obrazu oraz szereg funkcji ułatwiających precyzyjne ustawianie ostrości.

– Nowy obiektyw Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS pokonuje ograniczenia tradycyjnej makrofotografii, a jednocześnie podnosi jakość zdjęć portretowych i ślubnych. Cieszymy się, że dołącza do rodziny G Master, cenionej przez twórców na całym świecie – podkreśla Jazz Sidharh, Lens and Peripheral Marketing Manager w Sony.

Detale, których nie widać gołym okiem

FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS pozwala uchwycić faktury i kształty w powiększeniu do 1,4×, a po zastosowaniu dodatkowego telekonwertera – nawet do 2,8×. Fotografowie mogą dzięki temu uchwycić imponujące zbliżenia owadów czy kwiatów, jednocześnie zachowując bezpieczną odległość od obiektu.

Najnowocześniejsza konstrukcja optyczna

Obiektyw wykorzystuje m.in. dwie soczewki XA i dwie ED, co minimalizuje aberracje i zapewnia wysoką rozdzielczość w całym kadrze. System AF z czterema silnikami XD działa niemal dwukrotnie szybciej niż w poprzednich konstrukcjach, zachowując ciszę i precyzję. Fotografowie mogą także korzystać z szeregu intuicyjnych funkcji – od trybu Full-time DMF po specjalny pierścień przysłony.

Charakterystyczny bokeh i stabilizacja obrazu

Dzięki 11-listkowej przysłonie kołowej nowy obiektyw oferuje płynne, koliste rozmycie tła – znak rozpoznawczy serii G Master. Powłoka Nano AR II redukuje odblaski i flary, a specjalnie zaprojektowany system optycznej stabilizacji kompensuje drgania w wielu płaszczyznach, co ułatwia fotografowanie z ręki.

Cena i dostępność

Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS trafi do sprzedaży w listopadzie 2025 roku. Producent udostępnił również film prezentujący możliwości obiektywu oraz przykładowe zdjęcia w serwisie α Universe.

Pierwszy makroobiektyw z serii G Master™ to sprzęt, który zachwyci zarówno pasjonatów fotografii przyrodniczej, jak i profesjonalistów poszukujących nowych narzędzi do portretów czy ślubów. Sony nie tylko stawia na jakość optyki, ale też na komfort pracy i maksymalną kreatywność twórców.