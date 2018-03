Reklama sklepu internetowego, czyli jak wyróżnić się w internecie

Zapewne wiesz, że reklama jest niezbędna jeżeli zależy Ci na rozwijaniu swojego biznesu. W dobie rosnącej konkurencji, coraz to nowszych pomysłów i rozwiązań nie jest łatwo się wyróżnić, aby zdobyć uznanie odbiorców. Reklama sklepu internetowego powinna być bardzo dobrze dopasowana do Twojej grupy docelowej, a także odpowiednio przemyślana – sprawdź, jakie masz możliwości i w jaką reklamę najlepiej zainwestować!

Reklama e-sklepu i spektrum możliwości

Niska sprzedaż może być skutkiem wielu czynników. Warto przeanalizować je wszystkie – od jakości obsługi, Twojego asortymentu, wyglądu i funkcjonalności strony internetowej aż po sposoby promocji. Jeżeli zauważasz niewielką liczbę przychodzących klientów może właśnie problem tkwi w kwestii reklamy Twojej firmy? Reklama sklepu może mieć przecież kluczowe znaczenie. Na szczęście internet oferuje wiele możliwości – dostępne są zarówno bezpłatne, jak i płatne formy reklamy strony i firmy, musisz jednak odpowiedzieć sobie na pytanie na czym tak naprawdę Ci zależy i gdzie znajdują się Twoi użytkownicy. Następnie możesz już działać – przed Tobą stoi otworem cały marketing internetowy.

Płatna reklama sklepu internetowego w Google

Zacznijmy od rozwiązań, które przynosi sama wyszukiwarka Google – na tym polu możesz wybrać bardzo konkretne i korzystne działania. Popularność wyszukiwarki nieustannie wzrasta, dlatego reklama w tym miejscu to ogromne pole do popisu. Każdy marzy o widoczności w najlepszych miejscach w wyszukiwarce w Google, czyli na samej górze. Aby to osiągnąć, można postawić na dwie możliwości:

– reklamy Google,

– pozycjonowanie stron internetowych.

Reklamy Google, czyli np. linki sponsorowane to możliwość pojawiania się na najwyższych miejscach w Google zaraz po uruchomieniu kampanii. Zapewne niejednokrotnie zauważyłeś, że po wpisaniu fraz kluczowych na samej górze wyszukiwarki pojawiają się reklamy – swoim nienachalnym charakterem i dopasowaniem do wyszukania mogą stanowić bardzo dobre źródło nowych klientów. Reklama sklepu internetowego to również cel Google Shopping, czyli graficznych reklam sklepu w wyszukiwarce Google, które przyciągają spojrzenie potencjalnego odbiorcy.

Pozycjonowanie pozwoli na zwiększenie widoczności e-sklepu

Reklama sklepu internetowego to również pozycjonowanie stron. Tym sposobem można uzyskać wysoką widoczność strony internetowej, gdyż jest to szereg działań zapewniających wyższą pozycję strony w wyszukiwarce Google. Pozycjonowanie przynosi bardzo dobre rezultaty, jeżeli oczywiście jest prowadzone z wykorzystaniem właściwych i skutecznych metod. Wyobraź sobie, że klient wpisuje w wyszukiwarkę frazę związaną z Twoją działalnością i łatwo trafia, na Twoją stronę, która wyświetla się wysoko. Bingo! Trafiłeś do potencjalnego klienta w odpowiednim czasie – właśnie jest na etapie szukania danego sklepu. Oczywiście o jego dalszych krokach zadecydują inne czynniki, ale sprowadzenie na stronę wartościowego ruchu już jest ogromną korzyścią.

Social media – płatna i bezpłatna reklama e-sklepu

Swoją obecność możesz również zaznaczyć w social media – to idealnie miejsce do komunikacji z użytkownikami, a także przedstawienia swojej firmy i oferty. W tym celu możesz wykupić zarówno płatne reklamy na Facebooku, które przyczynią się do zwiększenia Twojej widoczności w ramach całego serwisu, jak i bezpłatnie prowadzić profil firmowy, a także komentować wątki tematyczne. Regularne, a także dobre zaplanowane pod kątem marketingowym działania na profilu firmowym to okazja do pozyskania nowych klientów i zdobycia ich zaufania.

Blog, czyli potężne narzędzie w e-marketingu

Nie zapominaj o prowadzeniu bloga. Wpływa to pozytywnie na pozycjonowanie, a przede wszystkim na użytkowników – jeżeli znajdą na blogu odpowiedzi na swoje pytania, bardzo prawdopodobne jest, że potraktują Cię jako eksperta i wzrośnie ich zaufanie. A budowanie takich relacji jest wartościowe w e-biznesie, dlatego warto abyś przekazywał swoją wiedzę poprzez bloga. Oczywiście w zależności od prowadzonej działalności, sprawdzą się teksty innego typu – możesz pomyśleć np. o tekstach poradnikowych. Odstaw na bok teksty niskiej jakości, gdyż aby osiągnąć sukces musisz postawić jakość i unikalność na miejscu pierwszym.

Inne formy reklamy sklepu

Oczywiście istnieją również inne metody reklamy – w marketingu internetowym tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a jak sam widzisz nie wszystkie opcje są płatne. Przykładowo warto zastanowić się nad prowadzeniem newslettera, który pozwoli Ci na kontakt z wybranymi osobami i stałe informowanie ich o zbliżających się promocjach, nowościach czy ofertach specjalnych. Liczy się tu atrakcyjny wygląd newslettera, a także odpowiedni sposób komunikacji i pomysłowość. Możesz na tym polu działać bezpłatnie, chyba, że zdecydujesz się użyć dodatkowych szablonów, za które już trzeba zapłacić.

Pamiętaj jednak, że nawet najlepsza reklama e-sklepu nie zdziała cudów, jeśli zniechęcisz klienta innymi czynnikami – pamiętaj, że liczy się wygląd i intuicyjność Twojej strony internetowej, a także jakość obsługi jak i samego produktu. Zapewnij klientom najwyższy standard obsługi i jakości asortymentu, a sam zapracujesz na dobrą reklamę. Zadowolony klient może wystawić Ci pozytywną opinię, a zapewne wiesz że użytkownicy internetu bardzo często zwracają na to uwagę i czytają opinie – dzięki dobrym opiniom zyskasz znaczącą przewagę.

Tekst powstał przy współpracy z EACTIVE.