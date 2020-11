Xiaomi Poco M3 – smartfon z baterią 6000 mAh

Telefony ze średniej półki bardzo często pokonują flagowce pod jednym względem – maksymalnej pojemności baterii. Xiaomi właśnie zaprezentowało najnowszy model z serii POCO, M3, który otrzymał naprawdę potężny akumulator.

Smartfon został wyposażony w 6,53-calowy ekran FHD+ LCD o częstotliwości odświeżania 60 Hz, z niewielkim wcięciem na 8-megapikselową kamerkę do selfie. Urządzenie posiada czytnik linii papilarnych wbudowany w krawędź obudowy oraz głośniki stereo. W jego wnętrzu znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Telefon pracuje na Androidzie 10 z MIUI 12, a Xiaomi obiecuje, że otrzyma on aktualizację do kolejnej wersji systemu operacyjnego.



Aparat POCO M3 to potrójny układ złożony z 48-megapikselowego oczka głównego, obiektywu makro 2 Mpix i czujnika głębi 2 Mpix. Sprzęt otrzymał wejście słuchawkowe i port USB-C do ładowania. Najważniejszą cechą smartfona jest jednak jego potężny akumulator – ma on pojemność aż 6000 mAh. Zgodnie z zapowiedziami producenta, jedno pełne naładowanie starczy na 5 dni mało intensywnego korzystania, 3 dni średniego i około 1,5 dnia bardzo intensywnej pracy. Dodatkowo bateria ma zachowywać swoje właściwości przez 2,5 roku bez zauważalnej degradacji. Niestety, urządzenie obsługuje maksymalnie ładowanie 18 W, co oznacza, że będzie ono trwało stosunkowo długo.



POCO M3 trafi do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, żółtej i niebieskiej. W Polsce pojawi się on w grudniu w cenie 650 PLN za wariant 4/64 GB lub 750 PLN za 4/128 GB.