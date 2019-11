Xiaomi Mi CC9 Pro i Mi Watch oficjalnie

Tańsi producenci często oskarżani są o kopiowanie tych droższych. W przypadku nowych produktów Xiaomi nietrudno jest wskazać ich, hmm, inspiracje, ale uwagę zwracają przede wszystkim ich niezłe wnętrzności… i cena.

Xiaomi Mi CC9 Pro to pierwszy telefon marki, w którym wykorzystany został 108-megapikselowy aparat z obiektywem szerokokątnym stworzony wspólnie z Samsungiem. Towarzyszą mu aż cztery dodatkowe „oczka”: teleobiektyw 5x 5 Mpix z hybrydowym zoomem 10x, teleobiektyw 12 Mpix do zdjęć portretowych, ultraszeroki aparat 20 Mpix i obiektyw makro 2 Mpix. Z przodu urządzenia znajduje się natomiast 32-megalpikselowa kamerka do selfie.

Urządzenie otrzymało także dość mocną specyfikację: procesor Snapdragon 730G, od 6 do 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator Mi CC9 Pro ma pojemność 5 260 mAh, a jego ekran to 6,47-calowy AMOLED o rozdzielczości FHD+ ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Znajdziemy w nim również złącze słuchawkowe. Podstawowa wersja smartfona została wyceniona na 2 800 CNY (ok. 1 540 PLN), a najbardziej wypasiona na na 3 500 CNY (ok. 1 930 PLN) – to niezbyt dużo nawet, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ceny skoczą do góry w polskiej dystrybucji.

Firma zaprezentowała także smartwatcha Mi Watch, pod wieloma względami przypominającego urządzenie Apple. Otrzymał on prostokątną obudowę (do wyboru: aluminiową lub ze stali nierdzewnej) oraz 1,78-calowy ekran AMOLED z funkcją pracy bez wygaszania. Mi Watch działa na procesorze Snapdragon Wear 3100 i ma 8 GB pamięci wewnętrznej. Jego akumulator o pojemności 570 mAh ma starczyć na 36 godzin pracy.

Smartwatch otrzymał mikrofon i głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych, a także moduł Bluetooth, Wi-fi, GPS, płatności NFC, a także wsparcie dla kart eSIM i łączności 4G. Nie zabrakło również wielu funkcji fitness, w tym monitorowania pracy serca, śledzenia cyklu snu, liczenia kroków oraz specjalnych trybów treningowych. System operacyjny MIUI For Watch jest oparty o klasyczny WearOS. Zegarek kosztuje 1 300 CNY (ok. 715 PLN) w wersji aluminiowej i 2 000 CNY (ok. 1 100 PLN) za kopertę wykonaną ze stali. Póki co będzie dostępny jedynie na chińskim rynku, ale producent nie wyklucza wprowadzenia go także w innych regionach.