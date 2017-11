Wyśmienita kawa z ekspresem Saeco Xelsis

Jeśli marzysz o parzeniu prawdziwie włoskiej kawy w domowych warunkach, ale w nowoczesny sposób, w pełni automatyczny ekspres Saeco Xelsis z kolorowym ekranem dotykowym stworzony jest właśnie dla Ciebie. Sprawdź, co oferuje to nowoczesne urządzenie.

Ekspres Saeco Xelsis SM7685/00 zapewnia przygotowanie szerokiego wyboru napojów. Bez względu na to, czy masz ochotę na espresso, cappuccino, czy americano lub flat white, ekspres błyskawicznie przygotuje dla Ciebie idealną kawę i to taką jak lubisz. Na dotykowym ekranie Coffee Equalizer™ możesz w intuicyjny sposób określić cechy swojego napoju. Zdecyduj o mocy, temperaturze, ilości i smaku kawy, objętości mlecznej pianki, a nawet kolejności przygotowywania kawy oraz mleka. Ekspres Xelsis SM7685 oferuje też możliwość intuicyjnego zapisania aż 8 profili użytkowników, przechowując ulubione przepisy i spersonalizowane ustawienia widoczne bezpośrednio na ekranie. Ponadto funkcja LatteDuo zapewnia możliwość przygotowania 2 filiżanek każdego z dostępnych napojów jednocześnie (również cappuccino czy latte macchiato). Wystarczy jedno dotknięcie ekranu!

Ponadto opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń trwałe, ceramiczne młynki Saeco umożliwiają wydobycie pełni aromatu z ziaren kawy, by móc cieszyć się wyjątkowym smakiem ulubionych napojów przez lata. Dodatkowo Saeco Xelsis został wyposażony w młynek z 12-stopniową regulacją grubości mielenia ziarna. Pozwala to na uzyskanie drobno zmielonej kawy na potrzeby aromatycznego espresso, po większą grubość ziaren do parzenia delikatniejszej kawy.

Chroniony patentem filtr AquaClean pozwala na zaparzenie kawy z krystalicznie czystej wody, co zapewnia idealny smak i aromat Twojego ulubionego napoju. Zmieniając filtr zgodnie ze wskazaniami urządzenia, można zaparzyć do 5000 filiżanek, bez konieczności odkamieniania ekspresu. Z kolei funkcja HygieSteam na Twoje życzenie wyczyści cały obieg mleka – od kranika do przewodów mlecznych. Ponadto za każdym razem, gdy przygotowujesz napój z mlekiem, Saeco Xelsis automatycznie czyści obieg mleka za pomocą higienicznego strumienia pary, zachowując go w stanie czystości i gotowości do przygotowania następnego napoju.

Wewnętrzny blok zaparzający możesz z łatwością wyjąć z urządzenia i opłukać pod bieżącą wodą w ciągu kilku sekund. Prosta i intuicyjna jest także konserwacja urządzenia – wystarczą trzy kliknięcia, aby ekspres Saeco Xelsis rozpoczął proces czyszczenia.

Elegancki i nowoczesny design ekspresu Xelsis z kolorowym, dotykowym ekranem został opracowany z niezwykłą precyzją. Ekspres dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, dzięki czemu każdy może wybrać urządzenie idealnie dopasowane do wnętrza swojej kuchni.

Rekomendowane ceny detaliczne ekspresu Xelsis SM7685/00 wynosi 7609 PLN. Ceny pozostałych modeli:

SM7580/00 – 5599 PLN

SM7581/00 – 5819 PLN

SM7680/00 – 6489 PLN

SM7683/00 – 6709 PLN