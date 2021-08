MSI Modern 14 i 15 to urządzenia wyposażone w wytrzymałe, ale smukłe obudowy i cechujące się lekką konstrukcją, co sprawia, że idealnie sprawdzą się w podróży. Ich wydajność pozwoli ci swobodnie pracować z każdego miejsca na ziemi.

Jeśli planujesz sierpniowe wojaże i szukasz odpowiednio wydajnego sprzętu, koniecznie zwróć uwagę na promocję Wyrusz w drogę z MSI, a przy zakupie komputera z serii Modern otrzymasz voucher do sklepu z akcesoriami turystycznymi Skalnik o wartości 200 PLN, zaś w wybranych konfiguracjach także plecak MSI o wartości 200 PLN. Co więcej, przy wybranych modelach możesz także liczyć na obniżkę cenową nawet do 300 PLN. Warto się spieszyć, ponieważ promocja trwa jedynie do 29 sierpnia – wszystkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie producenta.

Jeśli nieobce są ci kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu, możesz również wziąć udział w akcji Wakacje MSI z Intel Evo, w której nagrodą główną jest laptop MSI Prestige 14 EVO. Wystarczy, że stworzysz kreatywną pracę na temat „W jakim miejscu używał(a)byś laptopa MSI opartego o platformę Intel Evo?” – może być to zdjęcie, wideo lub dowolna inna forma. Otaguj swoje dzieło #WakacjeMSIzIntelEvo, oznacz profile MSI Polska oraz Intel Polska, a kto wie, być może to ty wygrasz nagrodę główną? Poza zwycięzcą MSI nagrodzi także pięć wyróżnionych prac: ich autorzy otrzymają specjalne zestawy gadżetów z opaską Xiaomi Mi Band 5. Promocja trwa do 31 sierpnia.