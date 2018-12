Wydawcy pokazują nowości na The Game Awards 2018

Gala The Game Awards nazywana jest także „rozdaniem growych Oskarów” oraz „małym E3”. Podczas tego wydarzenia nagradzane są najlepsze tytuły ubiegłego roku i prezentowany szereg nowości. Tegoroczna edycja przyniosła wiele niespodzianek wśród laureatów i zapowiedzi.

Wbrew pozorom grą roku 2018 nie zostało Red Dead Redemption 2, ale God of War. Produkcja Rockstar została jednak nagrodzona w innych kategoriach, w tym za najlepszy scenariusz, ścieżkę dźwiękową i rolę pierwszoplanową. Tytuł najlepszej „rozwijającej się” gry przypadł popularnemu Fortnite, a wśród gier niezależnych tryumfowała platformówka Celeste. Nagrody wręczono także w kategoriach najlepszych gier z każdego gatunku. Swoje odznaczenia otrzymały osobowości ze świata e-sportu: zawodnicy, drużyny oraz komentatorzy.

Równie ważne okazały się zapowiedzi nadchodzących tytułów. Ubisoft pokazał pierwszy zwiastun Far Cry: New Dawn, czyli kontynuacji historii opowiedzianej w piątej części. Ma on przynieść odpowiedzi na palące pytanie, co tak właściwie stało się w „prawdziwym” zakończeniu gry i po nim. Aby zagrać w New Dawn nie będziemy musieli zbyt długo czekać – gra ukaże się na pecetach, PS4 i XONE już 15 lutego 2019. Niewiele później, bo 23 kwietnia, premierę będzie miała jedenasta część brutalnej, widowiskowej bijatyki Mortal Kombat. Ogłoszeniu towarzyszył trailer, który godnie zaprezentował możliwości nowego silnika graficznego; ponadto gra ma umożliwiać personalizację modeli wojowników i możliwość gry zupełnie nowymi postaciami.

Tajemnicą pozostaje natomiast premiera Dragon Age 4 – krótki zwiastun przyniósł więcej pytań niż odpowiedzi. Oprócz tego z ciekawszych zapowiedzi warto wymienić The Outer Worlds, czyli nową produkcję RPG twórców Fallout: New Vegas, ekskluzywny tytuł na Switcha Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, utrzymaną w stylu retro grę opartą na popularnym serialu Stranger Things oraz Hades, czyli przedstawiciela gatunku dungeon crawler. W ten ostatni tytuł możemy zagrać już teraz – jest on dostępny we wczesnym dostępie na platformie Epic Games.