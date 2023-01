Wybierz swój VR

Niezależnie od tego, czy szukasz zestawu VR do podłączenia do komputera czy rozwiązania, które działa samodzielnie, mamy coś dla ciebie!

PS VR2

Zacznijmy od nadchodzącego zestawu VR od Sony. Niedawno potwierdziła się cena PlayStation VR2 i data premiery – trafi on do sprzedaży za 2 999 PLN 22 lutego. Sony przedstawiło mnóstwo soczystych szczegółów na temat sprzętu. Zestaw został zaprojektowany specjalnie dla PS5 z dopasowaną czarno-białą stylistyką i zaokrąglonymi krawędziami, które idealnie pasują do kontrolera PS Dual Sense i innych akcesoriów PS5.

Oryginalny PS VR wydawał się świetnym gadżetem, kiedy został wydany. To był nowy sposób zabawy w gry, który w jakiś sposób działał z istniejącymi urządzeniami peryferyjnymi PlayStation, takimi jak Move Wands i PlayStation Camera. Tym razem Sony upewniło się, że wszystko, czego potrzebujemy, jest wbudowane w sam zestaw lub w nowe kontrolery VR2 Sense. Śledzenie głowy i dłoni jest możliwe dzięki czterem wbudowanym kamerom, które mogą również pokazywać świat na zewnątrz, a PS VR2 idzie o krok dalej i ma nawet funkcję śledzenia oczu wewnątrz samego zestawu. Tak, prawdopodobnie oznacza to, że postacie w grze będą nawiązywać bezpośredni kontakt wzrokowy z graczem, co może być tak onieśmielające, jak się wydaje.

Nadal będziemy mieli do czynienia z wijącym się przewodem od zestawu VR do portu USB-C PS5, ale w porównaniu z bałaganem pudełek i kabli oryginału, jest to rewolucyjna aktualizacja. I taka, która jest niezbędna do zasilania ekranu OLED ukrytego w goglach PS VR2. Wizualizacje 4K HDR są gotowe i czekają, a my będziemy mogli podziwiać imponującą rozdzielczość 2000×2040 pikseli na oko, aby zapewnić wyjątkowo wyraźny obraz. Częstotliwość odświeżania wynosi do 120 Hz, a firma Sony zwiększyła pole widzenia (FOV) o 14 stopni w stosunku do oryginalnego zestawu, co daje nam 110 stopni widoku scenerii gier.

Nie zadowalając się tylko efektami wizualnymi ani zwiększonym polem widzenia, PS VR2 ma wbudowany w gogle innowacyjny silnik dotykowy, który zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Pomyśl o zawiłościach różnych wrażeń dostarczanych przez kontroler Dual Sense w grach takich jak Astro’s Playroom na PS5 i łatwo sobie wyobrazić, jakie wrażenia uzyskamy w VR. Wpis na blogu PlayStation ujawniający praktyczne doświadczenia z ekskluzywnymi grami takimi jak Horizon Call of the Mountain i Resident Evil Village, wspomina o tym, co czekać może gracza, gdy zostanie porwany przez kohorty Lady Dimitrescu…

Ponieważ nie musimy martwić się o żywotność baterii i wagę, która została zredukowana o 70 gramów do zaledwie 560 gramów, nie będziemy chcieli zdejmować PS VR2. Dobra wiadomość jest taka, że nie będziemy musieli tego robić, nawet grając w gry inne niż VR. Sony ujawniło, że zestaw ponownie będzie miał tryb kinowy, który pozwoli nam grać w nasze istniejące gry PS5 i usługi przesyłania strumieniowego w HDR w rozdzielczości 1920×1080 do 120 Hz na wirtualnym ekranie kinowym. Z mniej dobrych wiadomości, jeśli masz dużo oryginalnych tytułów PS VR, PS VR2 nie będzie z nimi kompatybilne. Te ulepszenia musiały mieć haczyk, prawda…?

META QUEST PRO

Wiele powiedziano o ujawnieniu Meta Quest Pro przez Marka Zuckerberga podczas ostatniego wydarzenia Meta Connect. Nie wszystko w trakcie prezentacji poszło bezbłędnie, ale nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z wyjątkowo potężnym urządzeniem, którego zasadę działania trzeba jednak wyjaśnić. Stylowy Meta Quest Pro za ok. 8 200 PLN nie jest headsetem VR. To zestaw gogli MR lub rzeczywistości mieszanej. A to oznacza, że jest kilka kluczowych różnic, o których warto pomyśleć, jeśli chcesz mieć urządzenie tylko do gier.

Meta Quest Pro został zaprojektowany specjalnie dla środowisk rzeczywistości mieszanej. Tak bardzo, że tam, gdzie większość zestawów VR dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować choćby przebłysk świata zewnętrznego – Quest Pro został celowo zaprojektowany z przerwami po bokach zestawu dzięki czemu możesz widzieć świat zewnętrzny.

Obraz z przednich kamer o wysokiej rozdzielczości ma na celu zapewnienie płynnej rzeczywistości mieszanej i poczucie, że naprawdę wchodzisz w interakcję z cyfrową wersją prawdziwego świata. Dostępny będzie opcjonalny dodatek do gier VR, ale jest to wyraźny wskaźnik tego, do czego Quest Pro jest specjalnie zaprojektowany i jakiego rodzaju doświadczenia Meta chce, abyś miał. Pomyśl o pracy projektowej i współpracy, a nie o zabijaniu zombie w The Walking Dead: Saints and Sinners.

Zarówno w kwestii projektu, jak i mocy, Quest Pro, co zrozumiałe, znacznie przewyższa Quest 2. Bateria znajduje się z tyłu plastikowego paska zamiast części samego headsetu, co zapewnia wygodniejsze dopasowanie, a do tego dochodzi procesor Snapdragon XR2 + 12 GB pamięci RAM. Istnieje również ogromna poprawa wierności wizualnej. Quest Pro w pełni wykorzystuje ultra jasne panele LCD mini-LED, które, jak widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat nowych telewizorów, oferują również znaczną poprawę kontrastu i szczegółów. Dodaj do tego standardową pojemność pamięci 256 GB, będącą podwojeniem tej z Quest 2, a wiesz, że mamy tu do czynienia ze znaczącą zmianą.

Ale to nie jedyne ulepszenia tego headsetu. Quest Pro oficjalnie ma więcej czujników, niż będziesz wiedział, co z nimi zrobić. Kamera zastępuje zewnętrzną pętlę na kontrolerach do pozycjonowania palców, możesz dodać rysik, aby uzyskać dokładniejsze prace projektowe, a Meta poszła w stronę Sony z technologią śledzenia wzroku wewnątrz zestawu.

Urządzenie ma również funkcję śledzenia twarzy, która odzwierciedla mimikę użytkownika, aby odtworzyć ją w cyfrowym świecie. Może nie jest to idealne rozwiązanie do grania, ale cele Meta dotyczące spotkań z globalnymi współpracownikami przy projektach roboczych oznaczają, że nagle uśmiech na wirtualnym zebraniu może mieć znaczenie.

HTC VIVE PRO2

Druga generacja popularnego HTC Vive Pro obiecała nam jeszcze lepszą jakość obrazu, realistyczny tracking i sugestywny dźwięk. Vive Pro 2 to headset VR z wbudowanymi słuchawkami. Posiadaczy poprzedniej generacji na pewno ucieszy fakt, że jest on w pełni kompatybilny z kontrolerami, trackerami ruchu i adapterami z oryginalnego Vive Pro, jak również elementami ekosystemu SteamVR. Jeśli dotychczas nie zdecydowaliśmy się na zakup urządzeń VR, HTC oferuje także kosztujący 6 249 PLN zestaw, zawierający headset, dwie stacje bazowe Vive Tracker 2.0 oraz kontrolery.

Ergonomia gogli pozostaje na wysokim poziomie, znanym już z pierwszej generacji Vive Pro: plastikowy pierścień stabilnie podpiera ekran, nie uciskając przy tym głowy, a dodatkowy pasek równomiernie rozkłada jego ciężar. Na uwagę zasługuje szeroki zakres ustawienia parametru IPD, czyli szerokości rozstawu źrenic – precyzyjne dopasowanie ustawień headsetu do rozstawu oczu pozwala uniknąć bólu głowy. Urządzenie zostało wyposażone także w zintegrowane słuchawki nauszne Hi-Res Audio; jeśli nie chcemy z nich korzystać, możemy zastąpić je dowolnym kompatybilnym modelem.

Headset podłącza się do komputera za sprawą pojedynczego przewodu DisplayPort, po czym paruje kontrolery i ustawia stacje robocze. Vive Pro 2 obsługuje tytuły ze Steama i dedykowanego sklepu Viveport. Można też sprawdzić osławionego Half-Life: Alyx, czyli gry właściwie stworzonej dla high-endowych zestawów VR, do której jeszcze wrócimy. Płynność i realizm obrazu są zachwycające przez wyposażenie w wyświetlacz 5K, co oznacza, że na każde oko przypada przestrzeń 2448×2448 px. Odświeżanie 120 Hz dba o to, żeby obraz nie rozmazywał się i nie migotał, dając wrażenie rozglądania się po prawdziwym świecie.

Nie da się nie zauważyć jednak, że HTC koncentruje się mocno na środowisku biznesowym. Z HTC współpracuje np. firma Giant Lazer. Przygotowała ona specjalistyczne oprogramowanie dla uczelni wyższych – medycznych i weterynaryjnych, np. symulator stomatologiczny. Firma Motion Systems z kolei produkuje platformy ruchu – od niewielkich, domowych modeli, które możemy zamontować pod fotelem gamingowym, po olbrzymie 6-osiowe konstrukcje, które precyzyjnie pozwalają poczuć każdy ruch podczas szkoleń w symulatorach, np. pilotowania samolotów, pojazdów bojowych czy rakiet kosmicznych. Innym wykorzystaniem platform jest medycyna i rehabilitacja – ludzie starsi lub po wypadkach czy urazach korzystają z nich, by stymulować kończyny do określonego ruchu. Firma Sim Factor z kolei jest autorem rozwiązań wykorzystywanych przy egzaminowaniu operatorów transportu kolejowego. Jednym z ciekawszych projektów realizowanych przez Sim Factor i Motion Systems we współpracy z HTC było stworzenie symulatora lotu w kosmos w planetarium w Chorzowie. Odwiedzający to miejsce mogą poczuć na własnej skórze przeciążenie, uczucie bezwładności i brak przyciągania ziemskiego.

VALVE INDEX

Nowa generacja headsetów do rzeczywistości wirtualnej koncentruje się głównie na wrażeniach pokroju tych, które można osiągnąć, grając w Beat Saber. Ale co jeśli naprawdę chcesz zanurzyć się w poważnych grach VR? Cóż, Valve Index, wydany w 2019 roku, nadal jest jednym z najbardziej imponujących zestawów tego typu na rynku. Jego stylizacja jest nieco bardziej brutalistyczna niż urządzeń nowej generacji, ale to dlatego, że Valve rozumie, że nie będziesz się przejmować tym, jak wygląda zestaw VR, kiedy go nosisz. W grach nie chodzi o to, by wyglądać jak w lifestylowych materiałach reklamowych.

Ostrzegamy jednak, że poprzeczka wejścia w świat Valve Index jest znacznie wyższa niż w przypadku większości dzisiejszych headsetów. Dostęp do wybranych ofert wirtualnej rzeczywistości Steam to nie tylko kwestia przekazania 5 000 PLN za zestaw VR, stacje bazowe i kontrolery, ale także wyczyszczenie pokoju i zainwestowanie w komputer do gier wystarczająco mocny, aby zapewnić efekty wizualne, do których obsłużenia jest zdolny Index. Myśl raczej o kwocie powyżej 5 000 PLN i za ten sprzęt.

Ale kiedy już przygotujesz swój pokój, zasilisz każdą stację bazową i podłączysz wszystkie trzy kable do swojego bestialskiego komputera do gier, nic nie wygląda i nie przypomina Valve Index, gdy znikasz w rzeczywistości wirtualnej. Jak można się spodziewać po takim sprzęcie, wszystko zostało zaprojektowane z myślą o czystej immersji. Index ma dwa ekrany LCD o rozdzielczości 1440×1600 pikseli na oko, wyjątkową klarowność i jasność oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. A jeśli twój komputer to wytrzyma, dostępny jest nawet tryb eksperymentalny 144 Hz, dzięki któremu twoje oczy poczują się jeszcze bardziej zanurzone w niesamowitym 130-stopniowym polu widzenia. Przepadnijcie czasy wąskich tuneli oldschoolowych gogli VR – Index sprawia, że czujesz się, jakbyś dosłownie został wrzucony do świata wirtualnej rzeczywistości.

Valve nie odpuszcza też w kwestii kontrolerów. Te dołączone do Valve Index działają jak dłonie. Jest tutaj 87 czujników, które określają ich położenie i palców, ruch i nacisk. Każdy gest jest fachowo śledzony, więc nie masz wrażenia, że trzymasz kontrolery, a zamiast tego możesz naturalnie używać rąk do chwytania, odczuwania i interakcji z otoczeniem. Jest to szczególnie imponujące, gdy uruchomisz Half-Life: Alyx po raz pierwszy – grę, która jest dostępna za darmo z Valve Index. Interakcja z tym światem poprzez dotykanie, szturchanie i chwytanie, pozwala poczuć obiecaną nam przyszłość VR.

Tam, gdzie inne zestawy VR opierają się na triggerach, kontrolery Valve można w rzeczywistości ścisnąć, aby chwycić rzeczy. Ponieważ są one noszone, a nie trzymane, te naturalne interakcje oznaczają, że wszechświaty VR stają się jeszcze bardziej zachęcające, bez potrzeby spędzania godzin z zaciśniętymi palcami. Dodaj stacje bazowe do pełnego śledzenia ruchu i wydaje się, że Index nadal zapewnia najbardziej naturalne wrażenia VR. Pamiętaj tylko, że zakup i konfiguracja nie będą tak proste, jak naciśnięcie spustu w Half-Life: Alyx.