CryptoKitties – gra na zasadach kryptowaluty

Niektórzy używają technologii blockchain do przeprowadzania transakcji, niektórzy – do zabezpieczania prywatności danych. Jak dowiodło studio AxiomZen, można wykorzystać ją również w celach rozrywkowych. Oto CryptoKitties: gra internetowa polegająca na zbieraniu i wymianie… wirtualnych kotów.

Rozgrywka w CryptoKitties nie należy do najbardziej wypełnionych zwrotami akcji. Polega ona w dużej mierze na wystawianiu komiksowych kotów na aukcjach lub krzyżowaniu ze sobą osobników w celu uzyskania potomstwa. Walutą, która obowiązuje w świecie gry jest Ether – obecnie jedna jednostka ETH kosztuje ponad 1 600 PLN. Najtańsze koty dostaniemy za ok. 0,03 ETH (czyli niecałe 50 złotych), ale ceny tych najdroższych oscylują w granicach 250 ETH. Każdy kociak opisany jest za pomocą kilku parametrów, ma on również swój rodowód.

Oczywiście same wirtualne zwierzaki to tylko ładna i zachęcająca do gry oprawa: dzięki szybkim zmianom wartości wirtualnej waluty oraz ewoluującym trendom na wewnętrznym rynku gry odpowiednio zaplanowane kupno i odsprzedanie kota lub umiejętne rozmnażanie mruczków może wiązać się z zyskiem lub stratą sporej ilości pieniędzy. Ponadto duża popularność CryptoKitties pokazuje, jak bardzo szerokie może być zastosowanie łańcuchów blokowych. Możliwe, że niedługo zamiast wymiany wirtualnych aktywów blockchainy znajdą nowe obszary wykorzystania, jak np. zabezpieczanie poza-wirtualnych transakcji.