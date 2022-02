TEST: Synology C2 Backup

Zaryzykuję stwierdzenie, że większość z nas na własnej skórze przekonała się, jak istotną rolę pełnią kopie zapasowe. Od utraconej kolekcji zdjęć, znajdującej się na uszkodzonym nośniku, po projekty, które „wykrzaczyły się” na cztery godziny przed terminem ich oddania. Równie często zapominamy jednak o tworzeniu kopii zapasowych lub gubimy się wśród dziesiątek plików o podobnych nazwach. Na szczęście istnieje ratunek w postaci Synology C2 Backup, która zajmie się wykonywaniem kopii zapasowych za nas.

Aby zacząć korzystać z usługi, potrzebujemy jedynie komputera z systemem Windows i dostępem do sieci internet – wystarczy założyć konto Synology, wybrać plan abonamentowy i ściągnąć program. Na chwilę obecną C2 Backup jest niekompatybilny z systemem macOS, ale producent zapewnia, że klient dla systemu Apple pojawi się już wkrótce. W wersji dla użytkowników prywatnych do wyboru mamy trzy pakiety: 500 GB miejsca w chmurze, 2 TB i 5 TB; każdy z nich współpracuje z nieograniczoną liczbą komputerów, co umożliwia objęcie ochroną wszystkich urządzeń w domu.

Niezależnie od tego, na który się zdecydujemy, kolejnym krokiem będzie ściągnięcie i instalacja oprogramowania C2 Backup. Klient działa w tle, nie przeszkadzając nam podczas pracy. Do zarządzania nim, służy anglojęzyczna konsola na stronie internetowej Synology, w której skonfigurujemy preferowane ustawienia backupu.

Przykładowo, możemy zdecydować się na codzienne tworzenie kopii zapasowej całego systemu wraz z podłączonymi nośnikami zewnętrznymi lub jedynie konkretnego dysku. Transfer plików jest całkowicie bezpłatny – poza abonamentem korzystanie z usługi nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów. Backup może odbywać się w momencie wylogowania, tuż po jego uruchomieniu, czy o określonej godzinie, o której będziemy mieli dostęp do sieci. Jeśli nie potrzebujemy tak częstego tworzenia kopii zapasowych, usługa daje nam możliwość wykonywania ich co tydzień.

Co ważne, każdy sparowany z kontem komputer może mieć własne ustawienia: przykładowo, na urządzeniu służbowym warto zabezpieczać wszystkie nowe pliki po zakończeniu każdego dnia pracy (na wypadek, jeśli nasz komputer z dnia na dzień odmówi posłuszeństwa – znamy to z własnego doświadczenia), zaś na laptopie do grania możemy zdecydować się na rzadszy backup, obejmujący jedynie partycje z zapisanymi stanami gry i screenshotami.

Przejdźmy jednak do odzyskiwania systemu i plików. Jeśli dojdzie do awarii komputera, C2 Backup oferuje nam możliwość wykonania tzw. przywracania bare metal, czyli przywracania całego urządzenia do konkretnego punktu w czasie, łącznie z ustawieniami systemu oraz poszczególnych aplikacji. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku infekcji oprogramowaniem ransomware – jeśli do niej dojdzie, możemy po prostu przywrócić z kopii zapasowej komputer sprzed ataku.

By odzyskać dane z backupu, niezbędne będzie wybranie żądanego urządzenia i podanie klucza szyfrującego; C2 Backup zrobi za nas całą resztę. Przechowywane w chmurze informacje są szyfrowane, zanim zostaną wysłane po stronie klienta, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo naszych danych. W przypadku utraty plików lub folderów, C2 Backup ma możliwość odzyskiwania konkretnych dokumentów – wystarczy wskazać je w oknie konsoli. Usługa obsługuje ponadto wersjonowanie plików.

Testowana wersja programu Synology, przeznaczona była dla użytkowników indywidualnych, ale sprawdzi się ona także w mikroprzedsiębiorstwach. Większe firmy powinny zwrócić uwagę na C2 Backup dla biznesu, gwarantującą 5 TB miejsca w chmurze i możliwość stworzenia indywidualnych kont użytkowników. Poza lokalnymi plikami usługa oferuje także tworzenie kopii zapasowych kont Microsoft 365.

Synology C2 Backup to kompleksowe, ale przede wszystkim proste i w pełni zautomatyzowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Warto je wypróbować, w szczególności, że możemy testować je za darmo przez 30 dni. Gwarantujemy jednak, że gdy już zaprzyjaźnisz się z tym programem, nie będziesz chciał z niego rezygnować – abonament 500 GB to koszt jednej kawy w miesiącu, a może zaoszczędzić paru nieprzespanych nocy.

SPECYFIKACJA