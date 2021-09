Wrześniowa oferta PlayStation Plus

Na wszystkie osoby posiadające aktywne członkostwo PlayStation Plus czekają trzy tytuły: Hitman 2, Predator: Hunting Grounds i Overcooked! All You Can Eat, czyli emocjonujący thriller szpiegowski z najbardziej kreatywnym zabójcą świata, wieloosobowa strzelanka o starciu ludzi z Predatorem, oraz kulinarne wyzwania i niezwykłe kuchnie do opanowania. Oferta będzie aktywna od 07.09.2021.

Hitman 2 – dostępne na PS4 i PS5

Kontynuacja popularnej serii gier akcji, w których gracz wciela się w zabójcę znanego jako Agent 47. W Hitman 2 bohater rusza w pogoń za tajemniczym oraz nieuchwytnym niczym wiatr Klientem Cieni i będzie próbować rozbić jego przestępczą siatkę. Gdy Agent 47 pozna prawdziwą tożsamość swojego celu i prawdę o jego przeszłości, wszystko ulega zmianie. Hitman 2 to nowe, w porównaniu do pierwszej części serii, tryby i opcje rozgrywki, włączając w to tryb snajperski [1].

Predator: Hunting Grounds – dostępne na PS4 i PS5

Wciągająca, asymetryczna strzelanka, której akcja rozgrywa się w południowoamerykańskiej dżungli. Gracz wcieli się w jednego z żołnierzy wchodzących w skład elitarnej drużyny i będzie wykonywać operacje paramilitarne, a wszystko to w stałym zagrożeniu ze strony Predatora. Można również zagrać jako kosmiczny myśliwy, wybierając spośród całego wachlarza zaawansowanych technologii obcych i gromadzić kolejne trofea.

Overcooked! All You Can Eat – dostępne na PS5 [2]

Cebulowe Królestwo jest w niebezpieczeństwie, i tylko najpyszniejsze jedzenie może je uratować. Overcooked to gra kulinarna dla maksimum czterech osób, do rozegrania zarówno w trybie kooperacyjnym, jak i rywalizacji. Pracując jako zespół, wraz z pozostałymi kucharzami, gracz musi przygotować, ugotować i podać najróżniejsze pyszne zamówienia, zanim zezłoszczeni klienci zrezygnują z posiłków. W Overcooked gracze przeprawiają się przez wiele okrutnych i niezwykłych kuchni, aby stać się kuchennymi mistrzami zdolnymi pokonać zajadłe zło, które zawładnęło Królestwem Cebuli.

[1] Sieciowy multiplayer wymaga subskrypcji PS Plus; opłaty będą obowiązywać do czasu jej anulowania. Obowiązują ograniczenia wiekowe. Pełny regulamin: https://www.playstation.com/pl-pl/legal/ps-plus-usage-terms/.

[2] Wersja jedynie na PS5. Oferta nie dotyczy Overcooked: All You Can Eat! na konsole PS4.