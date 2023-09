Wrześniowa konferencja Apple – iPhone 15 i nowe Apple Watche

Wrześniowa konferencja Apple była klasykiem gatunku. Stosunkowo napięta i zwarta, z sześcioma zapowiedziami kluczowych produktów i czasem trwania nieco poniżej 90 minut, ale z mnóstwem rzeczy, w które można się wgryźć.

Każdy z czterech zaprezentowanych telefonów – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max – oferuje mnóstwo nowych funkcji i mile widzianych ulepszeń, a podczas dwóch premier Apple Watch również nie brakowało znaczących momentów.

iPhone 15 otrzymał ulepszenie, na jakie zasługiwał

iPhone 14 był dość skromnym updatem w ubiegłym roku, mocno odstając od linii Pro. Wszystko się zmieniło w przypadku iPhone’a 15. Ma on nowy główny aparat 48 Mp (w porównaniu z 12 Mp), a na ekranie pojawia się Dynamic Island (również dostępna w modelach 15 Pro i 15 Pro Max). Zmiana portu na USB-C jest oczywiście mile widziana, ale nie można pominąć zwiększenia jasności ekranu do maksymalnie 2 000 nitów – to naprawdę będzie miało znaczenie. Nowe barwienie tyłu wygląda atrakcyjnie (szczególnie w różowym modelu). Konstrukcja jest też nieco bardziej zaokrąglona i nie bez znaczenia jest procesor A16 Bionic.

iPhone 14 Plus to niedoceniana perełka, a iPhone 15 Plus poprawia w nim wiele drobnostek. Oczywiśćie i tutaj załapało się Dynamic Island i jest nowy aparat główny o rozdzielczości 48 Mp. Już niesamowita żywotność baterii stała się jeszcze bardziej imponująca.

15 Pro jest naprawdę Pro

Model iPhone 15 Pro zyskał dość proste uaktualnienie w stosunku do 14 Pro poza nowym przyciskiem akcji. Zastępuje on przełącznik wyciszenia, który można znaleźć we wszystkich iPhone’ach od pierwszej edycji, i obiecuje zapewnić znacznie większą funkcjonalność. Jest w pełni konfigurowalny i może robić wszystko: od uruchamiania skrótów, po aplikację aparatu, latarkę, tłumacza czy dyktafon. Do tego dochodzi oczywiście port USB-C i nowy chipset A17 Pro, jednak zdecydowanie bardzo dobry model nie miał wiele pola do aktualizacji.

Inaczej sprawa ma się z modelem 15 Pro Max. iPhone 14 Pro Max został obdarzony wspaniałym aparatem, a tutaj następuje kolejna bardzo duża zmiana. Apple ma pierwszy peryskopowy obiektyw zmiennoogniskowy, który zapewnia potężny 5-krotny zoom optyczny, odpowiednik obiektywu 120 mm. Dodaj do tego możliwość wykonywania portretów przy ogniskowych odpowiadających 24 mm, 28 mm i 35 mm, a efekt jest po prostu zniewalający.

Nowa, tytanowa konstrukcja iPhone’a 15 Pro dostępna będzie w bardzo specyficznych odcieniach, głównie stawiających na szarości. Smartfony premium zazwyczaj mają bardzo ograniczony wybór kolorów, ale wygląda na to, że na start ta linia doprowadzi ten trend do ekstremum.

A17 Pro może też uczynić iPhone’a 15 potworem do gier. Jak? Ze wsparciem sprzętowego ray tracingu. W tym roku zobaczymy w związku z tym na iPhone’a takie gry jak Resident Evil 4 (remake), Resident Evil Village,Assassin’s Creed: Mirage i… Death Stranding. Powiedzieć, ze oznacza to kolosalne możliwości czipu, to jak nic nie powiedzieć.

Gesty w Apple Watchu robią wrażenie

Apple Watch 9 ma wiele interesujących nowych funkcji, w tym kilka naprawdę przydatnych ulepszeń ekranu. Może osiągnąć jasność do 2 000 nitów i przyciemnienie do 1, co będzie ważne czy to w jasnym świetle słonecznym czy w ciemnym pokoju. Jest jednak jedna wyróżniająca się funkcja, a jest nią nowe sterowanie gestami dwukrotnego stuknięcia. Można go używać do sterowania zegarkiem Apple Watch bez dotykania go, dzięki czemu możesz odbierać połączenia telefoniczne lub wyciszać alarm, po prostu dwukrotnie stukając palcem wskazującym w kciuk ręki, na której znajduje się zegarek.

Kolejną dużą nowością w Apple Watch 9 jest ulepszony chipset Apple U2. Jest to chip umożliwiający korzystanie z funkcji Znajdź, a nowa wersja ma technologię Ultra Wideband, która zapewnia trzykrotnie większy zasięg w porównaniu ze starszą generacją. Efekt? Jeśli zostawiłeś telefon pod torbą gdzieś w innym pokoju, powinieneś po prostu podążać za strzałkami, aby doprowadzić się bezpośrednio do niego. Ta sama technologia przynosi korzyści także właścicielom HomePoda, np. możliwość wykonania połączenia UWB pomiędzy zegarkiem Apple a jego głośnikami. Na nagraniu wideo pokazanym podczas prezentacji Apple Watch 9 użytkownik wszedł do salonu, a na jego zegarku automatycznie pojawiły się rekomendacje dotyczące treści audio, które można było przekazać do HomePoda.

AirPodsy z marginalną zmianą

Chociaż mogło to być bardzo drobne ogłoszenie wśród wszystkich wiadomości na temat iPhone’a 15 – AirPodsy również doczekały się aktualizacji i przejścia z portu Lightning na USB-C. Nie tylko dotyczy to modelu AirPods Pro 2, ale także słuchawki EarPods firmy Apple również powstały z nowym interfejsem. Oprócz USB-C firma Apple ogłosiła w komunikacie prasowym po wydarzeniu na żywo, że słuchawki AirPods Pro 2 otrzymają ulepszony stopień ochrony IP45, dzięki czemu będą bardziej odporne na kurz.

Postulaty Matki Natury

Wśród ogłoszeń sprzętowych Apple oświadczyło, że nigdy więcej nie użyje skóry w swoich paskach do Apple Watch; Apple Watch 9 będzie pierwszym produktem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla; a do 2030 r. cała gama produktów Apple pójdzie w ich ślady. Producent eliminuje także plastik z opakowań, wykorzystując w 100% czystą energię elektryczną i w 100% kobalt z recyklingu. Cynicy mogą sugerować, że to „tylko” moda, w którą idą wszystkie firmy, ale lepsze to niż nic.

Ceny

iPhone 15 i iPhone 15 Plus będą dostępne w kolorze różowym, żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym w wariantach o pojemności 128 GB, 256 GB i 512 GB. Ceny zaczynają się odpowiednio od 4 699 PLM i 5 299 PLN.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max będą dostępne w kolorach tytan czarny, tytan biały, tytan błękitny i tytan naturalny. Ceny iPhone’a 15 Pro zaczynają się od 5 999 PLN , czyli od tego samego poziomu, co ceny poprzedniej generacji; dostępne są konfiguracje o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Ceny iPhone’a 15 Pro Max zaczynają się od 7 199 PLN, a dostępne pojemności to 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Apple Watch Series 9 jest dostępny od 2 249 PLN, a Apple Watch SE – od 1 299 PLN.

Cena Apple Watch Ultra 2 to 4 499 PLN.