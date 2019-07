Yeasayer na koncercie w Polsce!

Yeasayer to amerykańskie trio, którego twórczość opisywana jest głównie jako rock eksperymentalny lub psychodeliczny pop. Zespół został założony w 2006 roku na Brooklinie, a w jego skład wchodzą: Chris Keating, Ira Wolf Tuton i Anand Wilder.

Na dorobek zespołu składają się już cztery studyjne albumy, a premiera piątego „Erotic Reruns” zapowiedziana jest na 7 czerwca 2019 roku. Oni sami opisują swoją nową płytę jako „niezwykle taneczny album zachęcający publiczność do myślenia”. Zapowiadają, że jest to album zupełnie inny niż jakikolwiek do tej pory a jednocześnie dalej łatwo rozpoznawalny jako twórczość Yeasayer.

Data: 7.08.2019

Doors: 19:00

Start: 20:00

Miejsce: Praga Centrum

Bilety dostępne od 26.04 o godz.10:00 na www.followthestep.com oraz w bileteriach Biletomat.pl – bilety online, Eventim.pl, ebilet.pll, Going... i GoOut oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży empik, Saturn Polska i MediaMarkt Polska.

Organizator: Follow The Step

