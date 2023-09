TEST: Samsung QN900C

Telewizor Samsung QN900C Neo QLED 8K doskonale odzwierciedla podejście południowokoreańskiej firmy do flagowych produktów. Jest tak bogaty w funkcje, że wielu może postrzegać go jako graniczący z przesadą. Podczas gdy inni producenci w większości zrezygnowali z produkcji telewizorów 8K ze względu na wolną adaptację przez konsumentów i zaostrzone przepisy dotyczące zużycia energii w UE, Samsung odmawia ustąpienia, dostarczając swój najbardziej zaawansowany jak dotąd telewizor 8K.

Wysoka jasność szczytowa inspirująca do noszenia okularów przeciwsłonecznych w domu, pełna obsługa HDMI 2.1, najwyższej klasy skalowanie, doskonałe poziomy czerni, oszałamiające kolory i wciągający dźwięk, wraz z opcją bycia centralnym hubem SmartThings są tu na posterunku. Połącz to z niezrównanym podejściem do projektowania, które oferuje prawie niewidoczne ramki i powrót słynnego modułu One Connect, a QN900C wydaje się tak luksusowy, jak tylko może być.

Ostatecznie jednak prawdziwym czynnikiem decydującym o zakupie będzie to, czy rozdzielczość 8K QN900C jest warta zapłacenia najwyższej ceny 30 tysięcy złotych za ekran o przekątnej 65”. Luksus takiej rozdzielczości swoje kosztuje.

Dzięki minimalnej czarnej linii, która odróżnia wyświetlacz od otaczających go maskownic głośników o grubości milimetra, nic nie odwraca uwagi od oglądanych treści. Ta konstrukcja bez ramki jest również dodatkowym czynnikiem „WOW”, który daje QN900C znaczącą przewagę projektową nad OLED-em S95C firmy Samsung, który ma zauważalną ramkę. Po raz kolejny głośniki biegną wzdłuż górnej i bocznej krawędzi wyświetlacza i nie są widoczne, gdy patrzy się na telewizor od frontu.

Podobnie jak jego poprzednicy, QN900C znajduje się na wyśrodkowanej, płaskiej podstawie, tym razem w matowej czerni a nie srebrze. Ponadto Samsung sprytnie zaprojektował opakowanie QN900C, aby umożliwić przymocowanie wspomnianej podstawy, gdy telewizor stoi w pudełku.

Podłączany moduł One Connect ze wszystkimi portami można umieścić na stojaku QN900C lub schować w szafce RTV. Tak jak poprzednio zawiera on cztery porty HDMI 2.1 (z obsługą eARC na HDMI 3), trzy porty USB-A, port Ethernet (LAN), wejście optyczne i antenowe.

QN900C osiąga najwyższą szczytową jasność w swojej klasie, dochodząc do ponad 2 400 nitów, znacznie prześcigając własny model S95C (ok. 1 300 nitów) i pozostawiając LG C2 (ok. 700 nitów) głęboko w średniowieczu

Telewizor Mini LED nie zawiera związków organicznych w swoim wyświetlaczu, więc nie ma ryzyka wypalenia. QN900C osiąga też najwyższą szczytową jasność w swojej klasie, dochodząc do ponad 2 400 nitów, znacznie prześcigając własny model S95C (ok. 1 300 nitów) i pozostawiając LG C2 (ok. 700 nitów) głęboko w średniowieczu. QN900C w pełni wykorzystuje ponad 1 000 stref przyciemniania. Podczas gdy bardziej subtelne podejście QN900C do podświetlenia skutecznie zmniejsza poświatę światła, istnieje niewielki kompromis utraty szczegółów w bardzo ciemnych scenach, co można złagodzić ustawieniami w przypadku treści HDR.

Pod względem nasycenia kolorów telewizor obejmuje 99,13% gamy kolorów Rec709 w trybie filmowca, podczas gdy w przypadku treści HDR 93,04% gamy kolorów UHDA-P3 — nieco mniej niż 99,18%, do których zdolny jest S95C.

Największą krytyką skierowaną przeciwko telewizorom 8K jest to, że natywna zawartość 8K jest niezwykle rzadka. To stanowisko zawsze wprawiało mnie w zakłopotanie. Należy wiedzieć, że 8K nigdy nie dotyczyło treści natywnych, ale raczej skalowania w górę. Oczywiście obraz 4K wyświetlany na ekranie 8K spowoduje podwojenie gęstości pikseli na cal. Jak można się spodziewać po topowym modelu telewizora Samsunga, jakość obrazu jest zdumiewająca. W testowanej wersji 65-calowej QN900C wykorzystuje procesor Neo Quantum HDR 8K+, sztuczną inteligencję i sieci neuronowe, a także możliwości przetwarzania 14-bitowego, by analizować i poprawiać jakość obrazu piksel po pikselu. Finalnie przeskalowane obrazy 4K (a nawet Full HD) wydają się czystsze i jeszcze bardziej pozbawione szumów niż te na już imponującym QN900B z ubiegłego roku.

Patrzenie na ekran z boku nie wpływa na spadek ilości kolorów czy jasności. QN900C ma też warstwę przeciwodblaskową. Choć odbicia światła słonecznego i oświetlenia w pomieszczeniach nadal są obecne – zwłaszcza podczas ciemnych scen – ekstremalna jasność telewizora świetnie tłumi odblaski przez resztę czasu.

Samsung QN900C oferuje zestaw wbudowanych głośników, z systemem 6.2.4-kanałowym współpracującym z technologią Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro, aby zapewnić dźwięk kwalifikujący się jako Dolby Atmos – nawet jeśli jego moc wyjściowa 90 W prawdopodobnie nie sprawi, że odpuścisz sobie zakup soundbara. Oczywiście prawdziwa magia dzieje się, gdy QN900C jest sparowany z listwą dźwiękową kompatybilną z Q-Symphony.

Wyposażony w cztery porty HDMI 2.1, QN900C jest gotowy, aby sprostać wymaganiom nowej generacji konsol, takich jak PS5 i Xbox Series X, z możliwością wyświetlania 4K/120 kl./s (lub 8K/60 kl./s, jeśli to kiedykolwiek stanie się możliwe). Obsługuje też VRR, ALLM, a także FreeSync Premium. Dodatkowo dla graczy PC dostępne są częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Opóźnienie na wejściu nie przekracza 10 ms. Dla graczy przygotowano różne tryby obrazu w zależności od gatunku gry i dostosowanie wygładzenia obrazu niewielkim kosztem input laga. Skorygować można także jasność i wyrazistość ciemnych obszarów ekranu, czy dodać wirtualny celownik. Są to jednak głównie ciekawostki.

QN900C działa standardowo na przyjemnej w obsłudze platformie Tizen. Pilot SolarCell ładowany jest energią słoneczną lub przez port USB-C.

Szczycący się oszałamiającym designem, olśniewającą jakością obrazu, niezrównaną jasnością, doskonałymi poziomami czerni i bogactwem funkcji do gier, QN900C jest tak samo premium, jak sugerowałaby to jego wysoka cena. Jeśli szukasz telewizora Mini LED z najwyższej półki, jest to obecnie jeden z najlepszych wyborów na rynku.

Specyfikacja

CENA 29 999 PLN

29 999 PLN EKRAN 65″ 8K

65″ 8K CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 120 Hz (do 144 Hz)

120 Hz (do 144 Hz) DŹWIĘK 6.2.4 CH 90 W

6.2.4 CH 90 W WYMIARY 1 433,1 x 819,9 x 15,2 mm

1 433,1 x 819,9 x 15,2 mm WAGA 22,4 kg