NVIDIA dla autonomicznych pojazdów

NVIDIA sama nie projektuje autonomicznych aut, ale wyraźnie chce zostać liderem rynku podzespołów wykorzystywanych do ich budowy. Firma właśnie ogłosiła nowy inteligentny system NVIDIA DRIVE IX wyposażony w zaawansowany moduł analizy danych z sensorów umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz auta.

Sercem systemu jest procesor Xavier, który NVIDIA nazywa „najbardziej zaawansowanym procesorem na świecie”. Będzie on zbierał i analizował dane z czujników zewnętrznych oraz tych umieszczonych wewnątrz auta. Wśród ujawnionych do tej pory funkcjonalności znajduje się monitorowanie stanu psychofizycznego kierowcy, system informowania o możliwych zagrożeniach i znany z konwencjonalnych aut asystent drogowy. Dzięki temu czip będzie mógł zostać zastosowany w autach o różnym stopniu autonomiczności: od tych, które jedynie przejmują kontrolę nad przyspieszaniem i zmienianiem biegów do tych najbardziej zaawansowanych, nie wymagających ludzkiego nadzoru.

Siłą NVIDIA DRIVE IX ma być jego rozszerzalność: zbudowane na jego bazie oprogramowanie może być aktualizowane poprzez podłączenie systemu do internetu za pomocą sieci Wi-Fi lub LTE. Czujniki zewnętrzne współpracujące z systemem mają zostać dostarczone przez Pioneera: jest to zestaw sensorów LiDAR z obrazowaniem 3D.