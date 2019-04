TEST: Thorens TD-201

Może się wydawać, że sprzęt audio jest głównie domeną specjalistów, nieprzyjazną dla zainteresowanych tą tematyką laików. To nie do końca prawda – w końcu każdy znawca był kiedyś początkującym, a na rynku pełno jest urządzeń zaprojektowanych z myślą o osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę w świecie doskonałego brzmienia. Jednym z nich jest gramofon Thorens TD-201, który łączy prostotę obsługi z wysoką jakością wykonania. Sprawdźmy, co ma on do zaoferowania miłośnikom czarnych płyt.

Konstrukcja TD-201 przywodzi na myśl klasyczne gramofony. Smukła, acz sztywna plinta zawieszona jest na czterech stabilnych nóżkach. Czarnemu, lakierowanemu wykończeniu podstawy towarzyszy matowe ramię i ciężki, srebrny talerz odlany z aluminium. Sprzęt sprawia przyjemne wrażenie solidnego i łatwego w obsłudze. Umieszczona na solidnych zawiasach przezroczysta pokrywa z akrylowego szkła, chroni go przed zakurzeniem; przed rozpoczęciem odtwarzania można ją całkowicie odczepić od urządzenia.

Konfiguracja gramofonu przed pierwszym odsłuchem również nie powinna nastręczyć problemów – ogranicza się ona jedynie do umieszczenia wszystkich elementów we właściwych miejscach i podłączenia całości do reszty systemu audio. Dzięki zintegrowanemu przedwzmacniaczowi gramofonowemu, TD-201 może współpracować z każdym wzmacniaczem; funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie, a gramofon podłączyć do dedykowanego phono stage’a, który dodatkowo podkręci wyrazistość odtwarzanej muzyki. To przydatne rozwiązanie, pozwalające na łatwe rozbudowywanie swojego systemu audio.

Jak TD-201 radzi sobie z odtwarzaniem czarnych płyt? Przede wszystkim należy pochwalić jego stabilność. Gramofon wyposażony jest w napęd paskowy z ochroną przed przekazywaniem wibracji, a talerz otrzymał specjalny pierścień tłumiący, dzięki czemu urządzenie nie wpada w drgania podczas odtwarzania płyt. Ramię podnoszone i opuszczane jest za pomocą specjalnej dźwigienki, co pomaga w jego odpowiednim wyważeniu, a także zapobiega przed nieumyślnym uszkodzeniem płyt.

Fabrycznie dostępne jest ono z wkładką typu MM Audio-Technica AT-3600 – nie jest ona może tak wszechstronna i dokładna jak popularny model AT-95, ale w praktyce daje radę. Zamontowana jest ona na odczepianej główce, co ułatwia wymianę igły. Należy jednak pamiętać, że zintegrowany phono stage współpracuje jedynie z wkładkami typu MM (jest to zresztą charakterystyczne dla wszystkich tego typu podzespołów), więc wszelkiego rodzaju eksperymenty z wkładkami MC będą uzależnione od tego, czy posiadamy odpowiedni przedwzmacniacz.

To jednak zabawa dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników; ci początkujący na pewno docenią możliwości Thorensa TD-201 i jego prostą obsługę.

