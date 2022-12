Western Digital świętuje 10 lat serii WD Red na rynku

Ostatnie lata pokazały, że firmy – od wielkich korporacji po mikroprzedsiębiorstwa – są w stanie sprawnie przystosowywać się do radykalnie zmieniających się warunków funkcjonowania.

Masowa migracja do pracy zdalnej, spowodowana przez pandemię, jest tego dobitnym powodem, a sam trend wydaje się stale umacniać – według raportu FutureScape 2022 do końca 2023 roku aż 50% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przekształci swoją strukturę w wirtualną organizację. Wszystko po to, aby dostosować się do nowej sytuacji rynkowej. Oczywiście, do wdrożenia takiej zmiany niezbędne są odpowiednie narzędzia – a kluczowym z nich są rozwiązania, zapewniające pracownikom stały i wygodny dostęp do firmowych danych. Mowa tu m.in. o serwerach NAS, bardzo często wyposażonych w rozwijane już od dekady dyski twarde z serii WD Red.

Nowa organizacja pracy musi umożliwiać pracownikom dostęp do zasobów firmowych z różnych lokalizacji, stref czasowych i urządzeń. Oznacza to, że praca zdalna, łączność, skalowalność i wydajność już teraz definiują nowe miejsce pracy – niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, w podróży czy w biurze. Pracownicy muszą mieć łatwy i wydajny dostęp do niezbędnych dokumentów czy systemów – a jednocześnie, zasoby te muszą być odpowiednio chronione, zarówno przed zakusami przestępców, jak i skutkami ewentualnych awarii.

Ten nowy scenariusz funkcjonowania organizacji stanowi przełom w zakresie produktywności i wydajności jednak wymaga posiadania solidnej infrastruktury NAS zdalnego dostępu i cyfrowej współpracy, tworzenia kopii zapasowych oraz ochrony danych. W systemie NAS dane są przechowywane centralnie w jednym lub kilku urządzeniach, w których jako nośniki danych wykorzystywane są dyski twarde HDD lub dyski typu SSD.

W tej sytuacji coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania pamięci masowej, oferujące wysoką pojemność, wydajność i niezawodność przy niskich kosztach utrzymania infrastruktury. Zwiększenie pojemności pamięci masowej oznacza również, że niektórzy użytkownicy mogą korzystać z urządzeń NAS z mniejszą ilością zatok, podczas gdy inni decydują się na budowę rozbudowanych systemów, kiedy tylko zaczyna im brakować miejsca na kolejne dane. Aby zaradzić tej sytuacji, firma Western Digital od 10 już lat rozwija serię dysków WD Red®, które umożliwiają małym i średnim firmom spełnienie ich podstawowych wymagań dotyczących wydajności i pojemności nośników.

Urządzenia te od lat doceniane były za niezawodność, wysoką kulturę pracy i doskonałe przygotowanie do pracy w wymagającym modelu 24×7 – teraz, w erze reorganizacji pracy wielu firm, te zalety stały się jeszcze bardziej istotne i pożądane.

Maksymalna wydajność

Dyski twarde HDD z rodziny WD Red umożliwiają systemom NAS przesyłać strumieniowo, udostępniać i przechowywać całą zawartość w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. W połączeniu z dyskami SSD WD Red użytkownicy mogą uzyskać jeszcze większą wydajność, łącząc szybkość, wytrzymałość i elastyczność w celu zmniejszenia opóźnień i poprawy responsywności. Te rozwiązania SSD są dostępne w obudowach 2,5” lub w formacie M.2, a w połączeniu z dyskami twardymi WD Red są idealnym narzędziem do przechowywania, buforowania czy udostępniania danych – w bazach danych online, systemach NAS, czy też do edycji wideo 4K i 8K.

Wysoki stopień niezawodności

Dyski twarde z serii WD Red Pro i WD Red Plus są zoptymalizowane pod kątem wysokiej niezawodności i bez problemu pracują w warunkach długotrwałego, nieprzerwanego obciążenia. Nośniki te zostały zaprojektowane z technologią nagrywania CMR 7200 obr./min, aby obsługiwać obciążenia o dużej intensywności w środowiskach 24×7. Wyjątkowa technologia NASwareTM 3.0 umożliwia bezproblemową integrację, skuteczną ochronę danych i optymalną wydajność systemów NAS pracujących pod dużym obciążeniem. Zintegrowana technologia wraz z wieloosiowym czujnikiem zderzeń, który automatycznie wykrywa subtelne zderzenia oraz technologia dynamicznej wysokości lotu pozwalają systemowi zwiększyć kompatybilność, poziom aktualizacji, niezawodność i możliwości adaptacji każdej funkcji odczytu oraz zapisu w sposób wyraźny i chronić dane.

Skalowalna pamięć masowa

Dyski twarde o pojemności do 22 TB (WD Red Pro) pomagają użytkownikom łatwo dostosować macierz NAS do własnych potrzeb. Dyski są dostępne dla systemów NAS z maksymalnie 24 kieszeniami i idealnie nadają się do budowania, udostępniania i odbudowywania macierzy RAID w rozszerzonych systemach operacyjnych, takich jak ZFS lub inne systemy pamięci masowej. Dyski z rodziny WD Red stanowią wartość dodaną dla każdej firmy, umożliwiając pracownikom szybką synchronizację i bezpieczne udostępnianie plików — w tym folderów — w urządzeniach NAS, zwiększając ich produktywność i wydajność.

