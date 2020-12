Wejdź do gry z Lenovo

Dużymi krokami nadchodzi zima – czas niezbyt zachęcający do wychodzenia na spacery, w szczególności w tym roku. Krótkie dni i zimny wiatr zachęcają do pozostania wewnątrz. Na szczęście nie musisz siedzieć bezczynnie w domu – okres świąteczny to także czas premier wielu wyczekiwanych gier wideo. Od wielokrotnie przekładanego Cyberpunka 2077 (mamy nadzieję, że w momencie, gdy czytasz te słowa, gra jest już po premierze!), aż po nadchodzącego Hitmana 3 czy remake Księcia Persji: Piasków czasu, koniec 2020 roku i początek 2021 będą obfitowały w intrygujące, rozbudowane tytuły, które dostarczą ci setek godzin wyśmienitej zabawy.

Zagłębienie się w świecie gry jest tym łatwiejsze, im lepszym sprzętem dysponujesz. Mocny procesor i karta graficzna to gwarancja płynnej rozgrywki i wspaniałych wrażeń wizualnych, duża pamięć wewnętrzna SSD umożliwi zapisanie dziesiątek tytułów bez obaw o dostępne miejsce na dysku, a precyzyjna, podświetlana klawiatura zapewni komfort gry w każdych warunkach – nawet, jeśli zdarzy ci się zarwać nockę podczas eksplorowania Night City.

Do pełni szczęścia potrzeby jest także ostry wyświetlacz, najlepiej taki o przekątnej powyżej 15 cali (zabawę na malutkich ekranach zostawmy graczom mobilnym) oraz wysokiej częstotliwości odświeżania, pozwalającej w porę zareagować na każdy, nawet najmniejszy ruch. Nie bez znaczenia jest odpowiednie chłodzenie, wybór złącz i mocny akumulator; to na wypadek, jeśli będziesz chciał zagrać także w podróży.

Gdzie znajdziesz wszystkie powyższe cechy? To oczywiste – w najnowszej linii Legion od Lenovo. W twoje ręce oddane zostają dwa fantastycznie szybkie i potężne modele, stworzone przez graczy dla graczy. Poznaj ich najważniejsze cechy i przekonaj się, dlaczego to właśnie one staną się idealnymi towarzyszami długich, jesienno-zimowych wieczorów i nocy.

Lenovo Legion 5i 15

Wszystkim graczom zależy na jak największej płynności i najładniejszej grafice, ale nie wszyscy dysponują bardzo dużym budżetem. Ratunkiem może okazać się Lenovo Legion 5i 15, w którym znajdziesz mocne podzespoły, wydajne chłodzenie i ostry, barwny ekran, a to wszystko w przyjaznej dla portfela cenie.

Sprzęt do złudzenia przypomina flagowy model, Legion 7i – jego czarna, minimalistyczna obudowa wzmacniania polimerowym talkiem prezentuje się elegancko, jednocześnie przykuwając wzrok. Otoczony wąskimi ramkami ekran ma przekątną 15,6 cala, rozdzielczość 1080p i odświeżanie w najwyższej wersji sięgające 144 Hz, idealne nie tylko do gier sieciowych.

Na uwagę zasługuje zaczerpnięty z wyższego modelu 7i system dźwiękowy od Harman Kardon, wyposażony w mocne, precyzyjne głośniki i kompatybilny z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos w słuchawkach. Powraca także superprecyzyjna klawiatura TrueStrike, dostępna z klasycznym białym podświetleniem lub w efektownej wersji RGB, oraz dokładny, jednolity gładzik.

Sekret mocy laptopa 5i kryje się w środku. Urządzenie działa na procesorach Intel Core 10. generacji; w najwyższej wersji jest to nawet i7-10875H. Może towarzyszyć mu maksymalnie 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB, a także dedykowana karta graficzna z serii GeForce. W tym ostatnim przypadku masz do wyboru kilka układów, od budżetowej, ale wciąż świetnej GTX 1650Ti, aż po szybką RTX 2060, zaprojektowaną po to, by obsługiwać gry z ray tracingiem.

Wszystkie te podzespoły mogą pracować z maksymalną wydajnością dzięki autorskiej technologii chłodzenia Coldfront 2.0 z dwukanałowym mechanizmem termicznym i wentylatorami pokrytymi polimerem ciekłokrystalicznym. Pozwala ona wydajnie rozpraszać wytworzone ciepło bez głośnej pracy wiatraków – to na wypadek, gdybyś chciał pograć w miejscu publicznym.

Także w tym modelu otrzymasz dostęp do oprogramowania Q Control 3.0, pozwalającego na wybór jednego z trzech trybów termicznych, jak również funkcji Dual Burn. Ta ostatnia służy do maksymalnego podkręcenia mocy procesora i karty graficznej, zapewniając ci wydajność, jaka dotychczas była nieosiągalna dla urządzeń z tej półki cenowej.

Bolączką większości laptopów gamingowych jest krótki czas pracy na baterii – mocne „wnętrzności” bardzo szybko wyładowują nawet potężne akumulatory. Legion 5i 15 rozwiązuje ten problem w prosty sposób: technologia Advanced Optimus i tryb hybrydowy automatycznie przełączają się pomiędzy zintegrowaną a dedykowaną kartą graficzną (GeForce nie jest nikomu potrzebny do sprawdzania poczty czy przeglądania stron internetowych), a skorzystanie ze słabszego podzespołu pozwala oszczędzić dużo mocy. Dodatkowe funkcje przedłużania czasu pracy na jednym ładowaniu dostępne są w aplikacji Q Control 3.0. Łącznie Legion 5i 15 może pracować nawet do 5 godzin na baterii – to imponujący wynik.

Lenovo Legion 7i

Legion 7i nie bierze jeńców – ten gamingowy laptop plasuje się na najwyższej półce pod względem mocy i wykonania. Jego smukła, elegancka obudowa nie przypomina topornych konstrukcji dla graczy sprzed wielu lat; jedynie dyskretne, podświetlane akcenty RGB podkreślają rodowód sprzętu. Wytrzymały metal w łupkowoszarym kolorze wygląda doskonale i zachwyca precyzją obróbki oraz kunsztownym wzornictwem.

Za niezapomniane wrażenia z rozgrywki odpowiedzialny będzie 15,6-calowy wyświetlacz 1080p o odświeżaniu od 144 do aż 240 Hz. Wszystkie panele charakteryzują się superszybkim czasem reakcji i stuprocentowym pokryciem palety barw Adobe sRGB, co przyda się artystom i deweloperom gier, a te najwyższe wersje mają dodatkowo wsparcie dla HDR Dolby Vision i technologii NVIDIA G-Sync. Ekran otoczony jest smukłymi ramkami i osadzony na mocnym zawiasie o szerokim kącie odchylenia, a u jego szczytu znajdziesz kamerkę internetową z wbudowaną osłoną.

Wewnątrz obudowy kryje się gamingowa bestia: w najwyższej wersji jest to procesor Intel Core i9-10980HK, któremu towarzyszy ultraszybka i ultrawydajna karta graficzna GeForce RTX 2080 SUPER, 32 GB pamięci RAM i nawet 1 TB pamięci SSD. Tak potężna konfiguracja nie zestarzeje się jeszcze przez długie lata: gra w maksymalnych ustawieniach graficznych stanie się twoją codziennością na długie lata.

Mocne podzespoły generują dużo ciepła, dlatego Lenovo postanowiło wyposażyć laptopa w technologię Coldfront 2.0. Jej sercem jest układ dwóch wentylatorów z 73 łopatkami z polimeru ciekłokrystalicznego oraz cztery kanały termiczne, wydajnie rozpraszające nagromadzone ciepło; w najwyższych modelach zastosowana została także dedykowana komora parowa. Dzięki tak zaprojektowanemu chłodzeniu, komputer nie nagrzewa się do niekomfortowych temperatur, a jego praca pozostaje przyjemnie cicha i dyskretna. Funkcja Lenovo Q Control 3.0 umożliwia precyzyjne sterowanie ustawieniami wentylatorów i dopasowanie ich do naszych aktualnych potrzeb.

Podczas rozgrywki liczą się nie tylko ustawienia graficzne i liczba klatek na sekundę. Precyzyjna klawiatura to podstawa płynnej zabawy, dlatego Legion 7i otrzymał zaprojektowaną z myślą o graczach konstrukcję TrueStrike. Sprężyste klawisze ze skokiem 1,3 mm natychmiast rejestrują przyciśnięcie, nawet wtedy, gdy wprowadzasz komendy jedna po drugiej. Duże, ergonomicznie umieszczone strzałki ułatwiają sterowanie, a subtelne podświetlenie pozwala komfortowo grać w ciemnym pomieszczeniu – po co włączać światło i psuć nastrój?

Nie możesz zapomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii, czyli łączności. Legion 7i otrzymał nie tylko trzy złącza USB-A, dwa USB-C (w tym jeden z obsługą Thunderbolt 3), HDMI i port Ethernet, ale także moduł Wi-fi 6 oraz Bluetooth 5.0 – wszystko, czego potrzebują twoje akcesoria gamingowe.