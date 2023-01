Dwie nowe linie telewizorów QD OLED marki Samsung

Do tegorocznego portfolio telewizorów OLED marki Samsung dołącza 77-calowy ekran, który obok przekątnych 55 i 65” stanowi kolejny krok w rozwoju telewizorów firmy z technologią QD OLED.

Poprzez połączenie opracowanej z myślą o telewizorach Samsung Neo QLED technologii Quantum Dot z superwydajnymi Neuronowymi Procesorami zachowano główne zalety technologii OLED, jednocześnie usuwając jej ograniczenia w jasności i odwzorowaniu kolorów.

Nowe telewizory z tej linii zapewniają częstotliwość odświeżania 144 Hz i wszystkie inteligentne funkcje Samsung, w tym te zaprojektowane z myślą o graczach. Samsung jako pierwszy producent telewizorów OLED oferuje je z certyfikatem AMD FreeSync Premium Pro, który zapewnia najlepsze wrażenia w grach.

Telewizory dostępne będą w dwóch wariantach: S90C i S95C. Drugi z nich całą elektronikę przenosi do znanego z innych telewizorów marki boxu One Connect, który pozwala, by ekran był jeszcze smuklejszy i w przypadku powieszenia na ścianie, bezpośrednio do niej przylegał.