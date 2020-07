Wakacyjne brzmienie, czyli Dockin D Fine+

Może się wydawać, że o przenośnych głośnikach Bluetooth powiedziano już wszystko, ale producenci wciąż potrafią nas zaskoczyć świeżym podejściem do tematu. Idea stojąca za Dockin D Fine+ jest na pozór prosta: sprzęt ma grać głośno, długo i potężnie, lecz o jego prawdziwej klasie świadczy wysoka jakość wykonania i przemyślane funkcje dodatkowe.

Jego sercem są cztery przetworniki aktywne – dwa niskotonowe i dwa wysokotonowe – którym towarzyszą podbijające basy radiatory pasywne. Nie byłoby to niczym niezwykłym, gdyby nie moc generowana przez układ: D Fine+ potrafi wyrzucić z siebie aż 50 W czystego poweru. Wyjątkowa moc idzie w parze z precyzyjną reprodukcją dźwięku w stereo, który nawet przy pełnym rozkręceniu głośności pozostaje szczegółowy; nie ma tu miejsca na żadne zniekształcenia czy spłycenia. Wystarczy go włączyć, a otoczą nas kolorowe tony wysokie, nasycona średnica i przede wszystkim te basy: mocarne i dynamiczne, zachęcające do tańca i nie przesłaniające reszty miksu…

Solidne jest nie tylko brzmienie D Fine+, ale i jego wykonanie. To spory sprzęt, ważący niemal 2 kg, lecz nie należy obawiać się o jego los podczas transportu: gumowe zabezpieczenia na bocznych ściankach chronią głośnik przed uszkodzeniami mechanicznymi. Góra i dół D Fine+ pokryte są wytrzymałym plastikiem, natomiast przód – drobną, metalową siateczką. Dzięki odporności na pył i wodę klasy IP55 może on bezpiecznie towarzyszyć nam podczas plażowych imprez – tylko nie fundujmy mu kąpieli-niespodzianek w morzu!

Do łączenia się ze źródłami muzyki D Fine+ wykorzystuje Bluetooth 4.2 z obsługą aptX, co dodatkowo podkręca jakość odtwarzanej muzyki. Dzięki technologii NFC parowanie jest banalnie proste. Do dyspozycji otrzymujemy również porty MicroUSB, AUX oraz USB-A. Za pomocą tego ostatniego możemy podładować smartfona lub odtwarzacz muzyki – sprzęt ma także funkcję powerbanka. Spokojnie, nie skróci to drastycznie imprezy, ponieważ D Fine+ może pochwalić się imponującym akumulatorem o pojemności 9 000 mAh. Oznacza to, że głośnik potrafi pracować bez przerwy przez aż 14 godzin. Warto wspomnieć także o prostym sterowaniu pracą urządzenia, za które odpowiadają umieszczone w jego górnej części przyciski.

Jeśli 50 W to za mało jak na nasze potrzeby, możemy połączyć głośnik z drugim egzemplarzem w bezprzewodową parę Stereo Link, pozwalającą uzyskać jeszcze lepszy rozdział kanałów i donośniejszy dźwięk.

630 PLN, www.dockin.de