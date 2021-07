Wakacje z MSI

Urlopowe wojaże trwają w najlepsze, ale wielu z nas zaczyna majaczyć na horyzoncie perspektywa powrotu do pracy, szkoły lub na uczelnię. Powakacyjny „skok na głęboką wodę” nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego warto przygotować się na wznowienie codziennych obowiązków. Oczywiście nie namawiamy nikogo do przedterminowych wycieczek do biura lub sięgania po podręczniki w środku sierpnia, ale warto zastanowić się, czy na pewno posiadamy sprzęt, który jesienią sprosta wymogom naszej pracy, działalności artystycznej lub hobby.

Wydajny komputer to w dzisiejszych czasach niezastąpiony gadżet, potrafiący stać się przenośnym biurem, pracownią sztuki cyfrowej lub centrum rozrywki. Na rynku znajdziemy setki różnych modeli, kuszących eleganckim designem i mocną specyfikacją, ale który z nich powinniśmy wybrać? Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest aż taka prosta i wymaga dogłębnego zastanowienia się nad tym, do czego będziemy wykorzystywać sprzęt oraz jakim budżetem dysponujemy.

W tym celu podjęliśmy współpracę z firmą MSI, która obecnie prowadzi akcję „Wakacyjna Wyprzedaż”, obejmującą laptopy dla graczy, biznesmenów i twórców. Znajdziesz w niej komputery w promocyjnych cenach i w towarzystwie wyjątkowych akcesoriów. Oto krótki przewodnik po objętych nią urządzeniach – które z nich najbardziej przypadnie ci do gustu?

DLA BIZNESMENA

Mówi się, że pracować można na dowolnym komputerze, ale w rzeczywistości nie jest aż tak różowo. Jeśli kiedykolwiek przydarzyła ci się sytuacja, gdy twój sprzęt odmówił współpracy na kwadrans przed telekonferencją, a jedynym dostępnym zamiennikiem była stacjonarka pamiętająca czasy Windowsa XP, na pewno wiesz, że bez sprawnego procesora, szybkiego dysku i wystarczającej pamięci RAM trudno jest osiągnąć wyżyny produktywności. Mobilni pracownicy doceniają także lekką konstrukcję, elegancki design oraz długi czas pracy na baterii.

Linia MSI Prestige została stworzona właśnie dla wymagających użytkowników biznesowych. Diamentowy szlif obudowy, piaskowane aluminium, ekran otoczony wąskimi ramkami – taki sprzęt doskonale prezentuje się i w pracy, i w trakcie ważnego spotkania. Chociaż smukła i subtelna, spełniająca normy wojskowe MIL-STD 810G obudowa laptopa wytrzyma nawet ekstremalne sytuacje. Do wyboru masz dwa rozmiary: 15,6-calowy model Prestige 15 oraz 14-calowy Prestige 14. Obydwa modele zostały wyposażone w ekrany 4K lub 1080p o wysokiej jasności i szerokim zakresie reprodukcji kolorów.

Ergonomia pracy stoi na najwyższym poziomie: komputery otrzymały klawiatury wyposażone w przyciski o 1,5-milimetrowym skoku, w modelu Prestige 15 dodatkowo podświetlane. Ten ostatni ma także powiększony touchpad o większej czułości i jedwabiście gładkiej powierzchni, ułatwiający precyzyjną pracę. Specjalna konstrukcja zawiasu Prestige 14 unosi natomiast klawiaturę do wygodnego dla dłoni, ergonomicznego położenia. Producent zadbał także o ułatwienia logowania: wsparcie dla Windows Hello to oszczędność czasu i niezawodne bezpieczeństwo twoich dokumentów.

Wewnątrz laptopów znajdziesz procesory Intel Core i5 oraz i7, nastawione na wydajność i energooszczędność. Multitasking, praca w wielu oknach przeglądarki, korzystanie z profesjonalnego oprogramowania – dla tych układów to żaden problem. Towarzyszy im nawet 16 GB pamięci RAM, superszybkie dyski SSD oraz karty NVIDIA GeForce, dzięki którym obsługa programów graficznych będzie czystą przyjemnością. MSI nie zapomniało także o długim czasie pracy na baterii. Jedno ładowanie Prestige 14 wystarczy na nawet 10 godzin, a Prestige 15 potrafi pracować do 16 godzin, co oznacza, że nawet lot transkontynentalny nie będzie dla nich wyzwaniem.

W trakcie promocji „Wakacyjna Wyprzedaż”, komputery MSI Prestige dostępne są ze zniżką sięgającą nawet 1 100 PLN. Przy ich zakupie otrzymasz atrakcyjny prezent – elegancką torbę na laptopa oraz roczne przedłużenie gwarancji, dzięki któremu możesz spać spokojnie. Z Prestige będziesz zawsze gotów do pracy!

DLA TWÓRCY

Na początku swojej przygody z cyfrowymi formami sztuki, artyści nie potrzebują specjalistycznego sprzętu – ot, wystarczy im dowolne urządzenie, które potrafi płynnie odpalić ich ulubiony edytor zdjęć lub filmów. Gdy hobby zaczyna przeradzać się w pasję, a twój poziom zaawansowania rośnie, warto jednak zadbać o odpowiednią stację roboczą. Rynek „urządzeń dla twórców” rozwija się coraz szybciej, także za sprawą dedykowanej linii od MSI. Laptop Creator 15 łączy w sobie minimalistyczną, elegancką stylistykę oraz wydajne podzespoły, które pomogą ci realizować artystyczne wizje bez ograniczeń.

Programy do obróbki fotek i klipów wymagają sporych zasobów sprzętowych, dlatego MSI wyposażyło komputery z tej serii w procesory Intel Core i7 10. generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce z serii 30XX. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM i ultrawydajną technologią chodzenia Cooler Boost Trinity+, konfiguracja ta umożliwi ci płynną obróbkę filmów 8K oraz modelowanie 3D. Tak mocne podzespoły są energochłonne, więc Creator 15 otrzymał największą baterię, jaka tylko może być zamontowana w laptopie – 99,9 Whr pozwoli ci pracować nad projektami przez wiele godzin.

Największym błędem początkujących artystów cyfrowych jest korzystanie ze źle skalibrowanego monitora. Ile razy zdarzyło się, że dzieło, świetnie wyglądające na twoim własnym ekranie, prezentowało się zupełnie inaczej na innym wyświetlaczu? Otoczona wąskimi ramkami, 15,6-calowa matryca Creator 15 pozwoli ci zapomnieć o problemach z kolorystyką, ponieważ została ona fabrycznie skalibrowana przez specjalistów z CalMAN. Szeroki zakres pokrycia kolorów (do 100% powierzchni palety AdobeRGB) jest niezbędnym dodatkiem dla filmowców, grafików i fotografów, zaś możliwość dotykowej obsługi przyda się, gdy zechcesz szybko wskazać, zaznaczyć lub przesunąć dany obiekt.

Adepci sztuk muzycznych docenią pasywne głośniki MSI Duo Wave, grające czysto, mocno i głęboko – ich soczysty profil przyda się podczas masterowania kawałków. Ponadto laptop obsługuje technologię uwydatniania dźwięku Nahimic i jest kompatybilny ze standardami dźwięku wysokiej rozdzielczości, w sam raz do zapoznawania się z muzycznymi inspiracjami.

Artystyczne walory to nie jedyna zaleta Creatora 15 – poza tym jest on także niezwykle wygodnym laptopem „na co dzień”. Podświetlana klawiatura i duży touchpad, wsparcie dla Windows Hello oraz modem Wi-fi 6E to tylko niektóre spośród codziennych udogodnień pracy, które oferuje ci propozycja MSI. Do dyspozycji otrzymasz także bogaty wybór złączy, w tym Thunderbolt 3 i pełnowymiarowy port HDMI – w sam raz do podłączenia dodatkowych wyświetlaczy.

Jeśli zdecydujesz się na zakup Creator 15 w ramach „Wakacyjnej Wyprzedaży”, możesz liczyć na nawet 500 zł zniżki oraz przedłużenie gwarancji o 1 rok. W prezencie otrzymasz także wygodną bluzę MSI, w sam raz na długie, chłodne poranki w plenerze, gdy światło jest wręcz idealne na niezapomnianą sesję zdjęciową…

DLA GRACZA

Chociaż komputery gamingowe działają na tych samych procesorach co kreatywne, gracze mają zupełnie inne potrzeby niż twórcy. Potężna karta graficzna i szybki procesor to nie wszystko; tutaj potrzebna będzie odpowiednia klawiatura, supermocne chłodzenie i odświeżanie ekranu powyżej 120 Hz. Laptopy dla graczy wcale nie muszą być przy tym niezgrabnymi, ciężkimi maszynami, co udowadnia gamingowa linia od MSI.

Jeśli zależy ci na maksymalnym realizmie podczas rozgrywki, zwróć uwagę na GF75 Thin. Wyposażony w 17,3-calowy wyświetlacz 144 Hz, kartę graficzną GeForce RTX 3060 oraz procesor Intel Core i7 dziesiątej generacji, komputer ten sprosta wszystkim wyzwaniom rzucanym przez high-endowe tytuły. W trakcie zabawy towarzyszyć ci będzie brzmienie Hi-Res i technologia udźwiękowienia przestrzennego Nahimic 3, otaczająca gracza głęboką, sugestywną przestrzenią dźwiękową.

Do konfiguracji parametrów urządzenia służy aplikacja Dragon Center z trybem Gaming Mode 2.0, w której znajdziesz idealne wyważenie pomiędzy wydajnością a oszczędnością energii. Chłodzenie Cooler Boost 5 zadba natomiast o to, żeby długie sesje w grze nie powodowały przegrzewania się podzespołów. Gracze, którzy od czasu do czasu lubią odpalać gry mobilne, na pewno docenią zintegrowany emulator Androida MSI App Player. Pozwoli ci on uruchomić ulubiony tytuł z komórki bezpośrednio na laptopie – na dużym ekranie nawet niepozorna grafika będzie prezentowała się dumnie.

Przekątna 17,3 cala to dużo, a dla niektórych użytkowników może okazać się nawet zbyt duża. Miłośnicy bardziej kompaktowych rozwiązań powinni zwrócić uwagę na model GF65 Thin, wyposażony w 144-hercową matrycę IPS 15,6 cala. Mimo mniejszych rozmiarów, laptop oferuje podobną moc co jego większy kuzyn: do dyspozycji otrzymasz procesor Core i7 dziesiątej generacji, kartę graficzną GeForce RTX z serii 30XX oraz chłodzenie Cooler Boost 5. Nieźle jak na sprzęt, który waży niecałe 2 kg, nieprawdaż?

W promocji „Wakacyjna Wyprzedaż”, gamingowe laptopy od MSI są objęte zniżką od 200 do 500 PLN w zależności od wybranego modelu. Wraz z nimi otrzymasz bidon na wodę z logiem producenta – w końcu podczas długiej rozgrywki łatwo zapomnieć o regularnym nawadnianiu się – oraz wygodny leżak MSI. Cóż, wakacje jeszcze się nie skończyły…

DLA UCZNIA I STUDENTA

Znalezienie odpowiedniego sprzętu dla studenta to nie lada wyzwanie. Z jednej strony laptop powinien być szybki i wydajny – w końcu niektóre kierunki wymagają pracy w specjalistycznych, zasobożernych programach – ale przy tym jak najlżejszy, by mieścił się w plecaku obok podręczników i notatek. Miłym dodatkiem byłaby również możliwość gry w nowe tytuły, jak również niezbyt wygórowana cena, która nie nadszarpnie studenckiego budżetu…

MSI GF63 Thin to urządzenie łączące lekką, wytrzymałą konstrukcję i mocne podzespoły. Procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM i karta GeForce GTX 1650 nie będą miały problemu z płynną obsługą oprogramowania typu Photoshop, Premiere i najnowszych gier, zaś pojemny akumulator zapewni ci aż do 7 godzin pracy bez konieczności ładowania. Na 15,6-calowym ekranie 1080p z łatwością rozmieścisz wszystkie okna potrzebne podczas wykładu, w tym również zainstalowane aplikacje na Androida.

Obudowa GF63 Thin ma w najgrubszym miejscu zaledwie 21,7 mm, co oznacza, że sprzęt zmieści się w plecaku. Na dodatek całość została wykonana ze szczotkowanego aluminium, dzięki czemu nie musisz obawiać się o los urządzenia podczas jazdy zatłoczonym środkiem transportu publicznego.

Laptop ma jeszcze jedną zaletę – jest rozsądnie wyceniony, a podczas „Wakacyjnej Wyprzedaży” kupisz go ze zniżką do 500 PLN. W zestawie z komputerem otrzymasz praktyczny bidon i leżak, w sam raz na plenerowe imprezy na kampusie, gdy rok akademicki będzie już w pełni.

O PROMOCJI

Jeśli chcesz wziąć udział w letniej promocji MSI, pamiętaj o kilku istotnych faktach. Akcją „Wakacyjna Wyprzedaż” objęci są wybrani, autoryzowani partnerzy MSI. Cena urządzeń i wysokość zniżki może różnić się w zależności od wybranego sprzedawcy. Promocja trwa do 15.08.2021 r., zarówno w fizycznych sklepach, jak i podczas zakupów online. Więcej informacji na jej temat znajdziesz na stronie MSI pod tym linkiem.

Poniżej natomiast możecie zapoznać się z obecnym konkursem MSI, który trwa do 8 sierpnia – do wygrania dekoracyjny miecz japoński i gadżety marki!