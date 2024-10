W 2024 roku Polacy najchętniej kupują soundbary Samsung

Soundbary Samsung nieustannie cieszą się ogromnym zainteresowaniem na polskim rynku. Według danych firmy badawczej GfK w 2024 roku wśród 10 najchętniej kupowanych soundbarów w Polsce, aż 7 z nich stanowiły modele tego producenta. Polacy coraz częściej decydują się na zakup tego urządzenia wraz z telewizorem, które zadba o zachwycające przestrzenne brzmienie dźwięku i zagwarantuje prawdziwe emocje.

Soundbar to zewnętrzny system audio, który wzbogaca wrażenie dźwiękowe zarówno podczas oglądania filmów, sportu, jak i grania na konsoli. Samsung ma w swoim portfolio bogatą ofertę soundbarów w różnych przedziałach cenowych. Są to modele zarówno z subwfoorem w zestawie, które świetnie sprawdzą się do codziennego oglądania telewizji, jak i te bardziej złożone, z tylnymi głośnikami, które w duecie z telewizorem Samsung sprawią, że poczujemy się niczym na sali kinowej.

Widzowie coraz częściej decydują się na zakup soundbarów i jak wskazują najnowsze dane – wybierają urządzenia firmy Samsung. Według firmy badawczej GfK w tym roku w okresie od stycznia do sierpnia wśród pierwszych dziesięciu najchętniej kupowanych soundbarów aż 7 stanowiły modele tego producenta. Z kolei jeśli chodzi o wartość sprzedaży, to także aż 7 modeli firmy Samsung znajduje się w TOP 10. Co warto podkreślić, najwyższą pozycję zajmuje przedstawiciel Q-Serii, czyli model HW-Q990. Jego wyróżnikiem jest Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4. Oferuje 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 głośnik niskotonowy i 4 skierowane ku górze sprawią, że dźwięk będzie się wydobywać z każdej strony, a przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne.

Głośniki w harmonii przestrzennego dźwięku Q-Symphony

Klienci coraz bardziej doceniają rozwiązania, które pozwalają im się bez reszty zanurzyć w filmowym świecie. Według firmy badawczej GfK między styczniem a sierpniem 2024 roku zostało sprzedanych o 6% więcej modeli z tylnymi głośnikami (HW-Q990 i HW-Q930) w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Oznacza to, że już co 5. nabywca, decydujący się na zakup soundbara firmy Samsung, wybiera modele z najwyższej półki. Wyróżnikiem tych modeli są oferowane w zestawie bezprzewodowe tylne głośniki, dzięki którym dźwięk przestrzennie będzie odbijać się od ścian i sufitu oraz rozwiązanie Q-Symphony pozwalające wykorzystywać jednocześnie głośniki telewizora i soundbara. Dzięki temu kompletnemu rozwiązaniu każdy głośnik TV i soundbara współgra w harmonii przestrzennego dźwięku. W 2024 roku takie systemy audio były wybierane częściej niż w analogicznym okresie w 2023 roku (wzrost o 7%), co jest dowodem na to, że widzowie poszukują mocnego brzmienia, pełnego realizmu i szczegółowości.

Dlaczego warto zainwestować w soundbar?

Soundbary Samsung oprócz świetnej jakości brzmienia, odznaczają się także mnogością przydatnych funkcji. Jedną z nich jest Q-Symphony, czyli jedna z najbardziej innowacyjnych technologii Samsung, która umożliwia jednoczesną pracę głośników telewizora i soundbara, tworząc najwyższą synergię dźwięku. W dodatku jej unowocześniona wersja zapewnia zoptymalizowany dźwięk wszystkich kanałów, a sztuczna inteligencja remasteruje czyli poprawia obiekty dźwiękowe wyodrębnione z oryginalnego wejścia audio.

Funkcja dostępna jest w soundbarach Q-Serii czy modelach Ultra Slim, które to łącznie stanowią 73% udziału w sprzedaży soundbarów Samsung. Funkcja Q-Symphony jest kompatybilna z telewizorami Samsung, takimi jak Neo QLED 8K AI TV, Neo QLED 4K, OLED, QLED czy The Frame.

Soundbary Samsung są także niezwykle łatwe w instalacji. W modelach Q-Serii, Ultra Slim i S-Serii wykorzystano po raz pierwszy na świecie funkcję Bezprzewodowego Dolby Atmos. Dzięki niej można zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli wokół sprzętów. Funkcja pozwala połączyć soundbar Samsung bezprzewodowo z telewizorem i otoczyć się wciągającym, przestrzennym dźwiękiem obiektowym za sprawą technologii Dolby Atmos.

Technologie wykorzystane w soundbarach Samsung zostały stworzone i przetestowane w Audio Lab w Kalifornii. Światowej klasy eksperci od innowacji dźwięku zastosowali zaawansowane technologie akustyczne, aby zaoferować widzom doskonale zrównoważony, wypełniający pomieszczenie dźwięk.