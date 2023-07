RECENZJA: Ghost Trick: Phantom Detective

W przeciwieństwie do Sissel, bohatera Ghost Trick: Phantom Detective, gra dostaje drugą szansę na życie i nie została pozostawiona niczym ten nieszczęśnik, martwa na złomowisku. Firma Capcom dała arcydziełu Shu Takumi kolejną możliwość triumfu, dostarczając piękny port klasyka z Nintendo DS w wysokiej rozdzielczości. Chociaż minęło już ponad dziesięć lat od premiery genialnej gry z 2010 roku, mieszanka nadprzyrodzonych opowieści i rozwiązywania zagadek jest równie hipnotyzująca co wtedy.

Gracz rozpoczyna Ghost Trick tak samo zdezorientowany jak Sissel, który budzi się martwy, a w dodatku z amnezją! Dzięki drugiemu duchowi w postaci pomocnej i tajemniczej lampy wkrótce znajdzie się jednak na ścieżce poznania własnej śmierci za pomocą rozmaitych sztuczek duchów. Jest to unikalny system, w którym Sissel przejmuje władanie nad przedmiotami, aby posunąć fabułę do przodu i przejść przez scenariusz, bez oglądania śmierci niewinnych ludzi. Każdy rozdział przedstawia różne obiekty i sytuacje, które rozciągają mechanikę, dzięki czemu gra zawsze wydaje się świeża, podczas gdy nowe warstwy fabuły są powoli odsłaniane i zaczynają się ze sobą łączyć.

Ghost Trick ma wiele wspólnego z dawnymi grami przygodowymi, ale jego łamigłówki są ułożone w zupełnie inny sposób. Podczas gdy klasyki, takie jak Day of the Tentacle, wciąż się trzymają dobrze, wiele rozwiązań było w nich w najlepszym razie bezsensownych, a gracze uciekali się do prób i błędów, aby dowiedzieć się, jak posunąć grę do przodu. Tak nie jest w tym przypadku, ponieważ logika jest rozsądna i nie ma wielkich niespodzianek w tym, jak dwie rzeczy mogą wchodzić w interakcje, mimo że wyniki są czasami mocno zabawne.

Znaczna część gry obraca się wokół zmian losu, ponieważ Sissel może cofnąć się cztery minuty przed niedawną śmiercią danej osoby. Znalezienie właściwej kombinacji sztuczek i, co ważniejsze, wyczucie czasu ich wykonania, gdy sytuacje rozgrywają się ponownie w czasie rzeczywistym, jest niezwykle satysfakcjonujące nawet po tylu latach.

Gracz szybko przywiązuje się do obsady ekscentrycznych postaci. Istnieje nierozerwalna więź zbudowana po zobaczeniu, jak ktoś spotyka swoją makabryczną śmierć, a scenariusz wyróżnia się, pochodząc ze świetnej pod tym względem epoki Capcom. Obsada i fabuła nieustannie się rozwijają i zapewniają, że narracja Ghost Trick jest równie spójna co mocna.

Każda akcja fabularna i interakcja między postaciami są ożywione dzięki naprawdę spektakularnej animacji. Wszystko wygląda płynniej niż kiedykolwiek i zostało podniesione do poziomu grafiki HD, która ma swoje korzenie w porcie na iOS. Testowana wersja na PS4 zawiera również serię dodatkowych łamigłówek panelowych z wersji mobilnej o nazwie Ghost Puzzles, które są miłym dodatkiem dla tych, którzy grali tylko na DS, ale poza tym nie mają większego znaczenia.

Spójność Ghost Trick jest powodem, dla którego doświadczenie jest tak wyjątkowe. Rozgrywka łączy się czysto z fabułą, która zgrabnie płynie do niezapomnianego, chwytającego za serce zwrotu akcji. Żywo pamiętam, jak dziesięć lat temu kończyłem grę ze łzami w oczach na samochodowym parkingu, i miło jest ponownie przeżyć te emocje na dużym ekranie. To urocza wersja ponadczasowego klasyka, w który powinni zagrać absolutnie wszyscy, zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zmienić swojego losu.